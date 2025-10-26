おもちゃを目の前にした2匹の犬→『楽しく遊ぶかな』と思ったら…想像と違う『温度差』が2万表示「小学校の男子女子で草」「テンションがｗ」
おもちゃをぶん回して遊ぶ柴犬さんと、そのお姿を見ていた狼犬さん。まさかの温度差を捉えたその光景は記事執筆時点で2.1万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。
おもちゃをぶん回す柴犬さん
Xアカウント『@mi_di_0815』に投稿されたのは、柴犬「おみつ」くんと狼犬「ディオネ」ちゃんのお姿。
この日も仲良くお庭で遊んでいたというおみつくんとディオネちゃん、おみつくんはお気に入りのおもちゃをブンブンと振り回して遊んでいたのだといいます。
思った以上に『冷めた目で見つめる犬との温度差』に反響
その勢いはカメラで捉えるのが難しい程のもので、まさにブンッ…ブンッ…と、とても楽しげに遊んでいたのだそう。
その様子をすぐ隣で見ていたのが、妹のディオネちゃん。チラリとおみつくんのほうへ視線をやったかと思えば…思った以上に『冷めた目』を向けていた模様。
『そんなに振り回さなくても…』なんて言いたげな、まさにわんぱく男子と、冷静女子のような組み合わせ、温度感は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「小学校の高学年クラスにいる男子女子」「そんな張り切らんでもって感じかな」「テンションの差ｗ」「ふたりとも可愛い」などのコメントが寄せられています。
自然豊かな土地でのびのびと暮らす兄妹
2019年11月26日生まれのおみつくんと、2020年2月29日生まれのディオネちゃんは自然豊かな土地でのびのびと暮らす仲良し兄妹。体の大きさは違えど、とっても仲が良く互いに助け合いながら仲良く過ごす姿はあまりにも尊いもの。
飼い主さんに溺愛されながら、幸せに暮らすおみつくんとディオネちゃんのお姿は日々多くの人々にたくさんの癒やしと笑顔を届け続けています。
