赤ちゃんの頃は小さくて、ぬいぐるみのようだった大型犬。飼い主さんがたっぷり愛情を注いで育てたら、想像以上に立派に成長して…？5年間の成長記録が反響を呼んでいます。

小さくてぬいぐるみのような赤ちゃん犬

Instagramアカウント「goldenretriever_curl」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「かーる」君の成長記録です。お迎え当時のかーる君は、体が小さくてあどけないお顔をした赤ちゃんでした。誰もがメロメロになってしまうほど愛らしい姿は、まるでぬいぐるみのよう…！

立派なゴールデンレトリバーに成長

そんなかーる君も飼い主さんが愛情を注いで大切に育てるうちに、どんどん体が大きくなってお顔立ちも大人っぽく変わっていきました。

そして1歳のお誕生日を迎える頃には、幼さやぬいぐるみっぽさが消えて、立派なゴールデンレトリバーへと成長を遂げていたそう！大きくなったかーる君も相変わらず可愛いですが、頼もしさやカッコよさといった新たな魅力も感じられて、とても素敵です。

すっかり大人になった姿に感動

その後もかーる君は成長を続け、現在は5歳になっています。ニコッと明るい笑顔やキリッと凛々しいお顔、楽しそうに遊ぶ姿やお茶目な姿、まったりくつろいでいる姿など、5年の間に様々な姿を見せてくれたというかーる君。

ずっと一緒に過ごしてきた飼い主さんは、改めて成長を振り返った時に「大人になったね」と胸がジーンとしたそうです。

2025年に弟犬の「おーりー」君が家族に加わってからは、お兄ちゃんとして活躍してくれているかーる君。今後は飼い主さんが自分の成長を見守ってくれたように、兄としておーりー君の成長を優しく見守ってくれることでしょう。

この投稿には「悶絶級の可愛さです」というコメントが寄せられ、かーる君のビフォーアフターは多くの人にトキメキや感動を届けてくれることとなりました。

Instagramアカウント「goldenretriever_curl」には、かーる君＆おーりー君の可愛い姿や微笑ましい日常が投稿されています。優しい兄と甘えん坊な弟のやり取りに笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

