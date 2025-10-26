■27日(月)の全国の天気

次第に西高東低の冬型の気圧配置となりそうです。九州と太平洋側は天気が回復して、晴れ間の戻る所が多いでしょう。関東も日差しは届きますが、にわか雨がありそうです。

北陸から北日本の日本海側は雨が続きそうです。上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となるため、雷雨になる所もあるでしょう。山陰も午前中は雨が降りやすい見込みです。

夜からは、北海道の平地でも雪に変わる所がありそうです。なお、北海道の日本海側北部では、夜から28日(火)にかけて暴風に警戒してください。

27日午後から28日(火)にかけては、全国的にも北または西よりの冷たい風が強まりそうです。

■予想気温

朝の最低気温は関東から北日本で前日より高い所が多いでしょう。釧路は10℃も高い9℃、青森は7℃高い12℃、東京は2℃高い15℃の予想です。福岡は18℃、大阪は17℃、新潟は14℃、名古屋は17℃、仙台は14℃、札幌は8℃でしょう。ほとんどの所で平年より高くなりそうです。

日中の最高気温は、東日本や東北で前日より高い所が多いでしょう。熊谷は8℃も高い24℃、東京は6℃高い22℃、仙台は4℃高い20℃、新潟は3℃高い20℃の予想です。福岡は21℃、大阪は22℃、新潟は20℃、名古屋は22℃、札幌は14℃でしょう。こちらも平年を上回る所が多いですが、午後は冷たい風が強まるため、数字よりは肌寒く感じられそうです。また、夜は朝よりも気温が下がるため、特にお帰りが遅くなる方は、服装選びにはお気をつけください。

■週間予報

・西日本と沖縄

28日(火)から30日(木)にかけては晴れる所が多いでしょう。次の週末はまた広く雨となりそうです。31日(金)頃は太平洋側を中心に大雨となるおそれがあります。沖縄は28日(火)以降、しばらくぐずついた天気となるでしょう。

・東日本

関東と東海は29日(水)にかけて晴れるでしょう。週末はまた天気が下り坂で、11月スタートの1日(土)は広い範囲で雨が降りそうです。新潟は30日(木)、貴重な晴れ間となるでしょう。

・北日本北海道は29日(水)にかけて雪の強まる所があるでしょう。30日(木)は広く穏やかに晴れそうです。ただ、こちらも週末は雨の範囲が広がりそうです。雨の後は、また強い寒気が流れ込むでしょう。