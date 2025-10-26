塗りながらのマッサージが重要♡ 全身のうるおいを保つ「ボディミルク」4選

白くてふわふわなボディがモテの真骨頂！そこで今回は、加藤ナナとともに、全身のうるおいを保つ「ボディミルク」を4つお届けします。ボディミルクでうるおいを閉じ込めて、マッサージをすることが大切なんです♡ 参考にして憧れの“ましゅまろボディ”を手に入れよう。

ミルクでうるおいとじ込め＆マッサージ

全身をうるおいで満たしたあとは、油分を含んだミルクでお肌にフタをして。

のびのいい乳液タイプを塗りながらのマッサージを日課にすればすっきりとしたボディラインも手に入れられるはず。

ピンクレースキャミワンピース 5,290円／ZARA（ザラ）

Item 【THREE】エッセンシャルセンツトリートメント フルボディ エマルジョン 01

コクのあるクリームからのびやかな乳液へ。仕上がりはリッチなオイルのツヤへと変化する質感が心地いい。

エッセンシャルセンツトリートメント フルボディ エマルジョン 01 100mL 5,500円／THREE

Item 【FAS】FAS ザ ドレープ ボディミルク YŪGIRI 250mL

国産繭から抽出したシルクエキスなどの贅沢な保湿成分のパワーで、乾燥によるくすみ肌をケア。

FAS ザドレープ ボディミルク YŪGIRI 250mL 6,930円／シロク

Item 【IGNIS】ナイトウェル ボディミルク 240mL

乾燥でかたく、ごわついた肌をやわらかな肌に導く。柚子の香りがリラックスモードを演出。

ナイトウェル ボディミルク 240mL 4,400円／イグニス（11/18発売）

Item 【DECORTÉ】AQ ラディアンス スムース ブライトニング ボディミルク[医薬部外品] 200mL

美白と肌あれケアをしながら、一日中みずみずしいボディに。

AQ ラディアンス スムース ブライトニング ボディミルク[医薬部外品] 200mL 9,900円／コスメデコルテ

