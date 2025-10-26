塗りながらのマッサージが重要♡ 全身のうるおいを保つ「ボディミルク」4選

白くてふわふわなボディがモテの真骨頂！そこで今回は、加藤ナナとともに、全身のうるおいを保つ「ボディミルク」を4つお届けします。ボディミルクでうるおいを閉じ込めて、マッサージをすることが大切なんです♡ 参考にして憧れの“ましゅまろボディ”を手に入れよう。

ミルクでうるおいとじ込め＆マッサージ

全身をうるおいで満たしたあとは、油分を含んだミルクでお肌にフタをして。

のびのいい乳液タイプを塗りながらのマッサージを日課にすればすっきりとしたボディラインも手に入れられるはず。