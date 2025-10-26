KUROMI、音楽デビュー！ 「完成したEPを聴いて、アタイ、震えたよ」

黒ずきんとピンクのどくろがチャームポイントのキュートなクロミ。自称マイメロディのライバルで世界中をクロミ化するため日夜奮闘中。今年、20周年を記念して“KUROMI”名義でアーティストデビュー。今回、KUROMIが熱い想いを語ってくれました！

クロミ、音楽デビュー。サイコーにイケてるEPが完成！

「『＃世界クロミ化計画』が目指してるのは“世界中のみんなが、自分らしく、サイコーにイケてる自分を目指せる世界”を作ること！ なんだ。アタイのアーティスト活動も、まさにその計画の重要な一部なんだよ！ もっと自然に、みんなの日常に溶け込んで、ハートに直接語りかけるには音楽しかないと思ったのさ。『なんだか背中を押される楽曲だな…』って思ってスマホを見たら『あ、KUROMIなんだ！』でいいんだ。そうやって、今はアタイに興味がないヤツらの心にも、アタイの想いを届けていきたいんだ」

KUROMIの真心を詰め込んだ5曲入りEP『KUROMI IN MY HEAD』は「ちょーサイコーのメンバー」とKUROMIが心と心をぶつけ合った「ハートの結晶」。制作陣には、真部脩一、Daoko・ケンモチヒデフミ、重盛さと美など多彩な顔ぶれが参加した。

「完成したEPを聴いて、アタイ、震えたよ。『これ、本当にアタイ…？』って。1枚のEPに、たくさんのアタイが詰まってるんだ」

「KUROMI♡Profile」では「ハートがビートに乗って、言葉がどんどん口から飛び出していく感じが新鮮」だったというラップ曲にも初挑戦。

「正直、早口でまくしたてるところとか、リズムに乗せるところとか、ちょー難しかったんだよ！ でも、気づいたんだ。これって、テクニックじゃなくて、どれだけ自分の本音をぶつけられるかなんだなってさ。そう思ったら、もう楽しくてしかたなかったよ！」

最後の「OHIRUNE DAY DREAM」は「ハートのもっと奥のほうを歌った大事な曲」で、先行リリースされるやクロミファンのKUROMIESたちからも絶賛の声が上がった、ポップな応援ソング。

「お昼寝してる時みたいに、ちょっと力を抜いて周りを見渡した時に、ありふれた日常の中にキラキラしたものがたくさん隠れてるってことに気づくんだ。今のアンタを支えてくれてる小さな幸せを大事にしようよってことを伝えたかったんだ」

KUROMIにとって音楽は「ズレちゃった自分の心のチューニングを、バッチリ合わせ直してくれるもの」。このEPもまさに心に塗る薬のように、誰かの傷を癒し、温め、元気をくれる“愛”に溢れている。自分を愛するのがモットーのKUROMIマインドは音楽を通しさらに広がっていきそうだ。

「あったりまえじゃん★ 武道館や東京ドーム、グラミー賞だってぜーんぶ、とびこえていくさ！ ハートが燃えるようなサウンドを、これからも作り続けていくのさ★」

KUROMI

クロミ 「誰もがなりたい自分になれる、サイコーにクールな日」ハロウィーンの10月31日が誕生日。好きな食べ物はらっきょう。2026年1月には東名阪を回る対バンツアー「KUROMI 東名阪 Zepp TOUR 2026」も開催。

Information

1st EP『KUROMI IN MY HEAD』

メジャーデビュー曲「OHIRUNE DAY DREAM」を含む5曲入り1st EP『KUROMI IN MY HEAD』。真部脩一、Daoko・ケンモチヒデフミ、かいりきベア、重盛さと美、lilbesh ramkoが参加。\2,200（TOY'S FACTORY）