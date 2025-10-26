山田裕貴、“推し”Kep1erと念願の対面「WA DA DA」コラボでオタク全開「一生の夢が叶いました」【ドラゴンフェニックス甲子園】
【モデルプレス＝2025/10/26】俳優の山田裕貴が10月26日、横浜アリーナにてパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」を開催。グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）と念願の対面を果たした。
【写真】山田裕貴、オタク衣装で推しを応援
ラジオでも“推し”として、山田が度々名前を挙げていたKep1er。ミニ丈の衣装で登場すると、会場には割れんばかりの歓声が響き渡った。「Shooting Star（Japanese ver.）」「Up!（Japanese ver.）」「Yum（Japanese ver.）」「BUBBLE GUM」の4曲を披露し、圧巻のパフォーマンスで会場の空気を一変させた一同。可愛らしい日本語での挨拶で観客とコミュニケーションを図りつつ、ラスト1曲となると、山田が“オタク”風の衣装に身を包みステージに登場。しかし、彼の前には“立入禁止”のコーンが並べられ、思うように近づくことができない。 そんな中、Kep1erの「WA DA DA（Japanese ver.）」が流れ始めると、最後は山田がコーンを飛び越えてステージ中央へ。Kep1erとの夢のコラボが実現した。
パフォーマンスを終え、Kep1erのメンバーと一緒にポーズを決めた山田は、興奮を隠せない様子で「Kep1erさんと一緒に『WA DA DA』できて嬉しかったです。カムサハムニダ」「一生の夢が叶いました」「まさか本物に会えるとは…！」と次々にコメント。 これにKep1erのメンバーからも「可愛い〜！」「バッチリでした！」と笑顔で称賛の声が。最後は山田が「私はKep1ian（Kep1erのファンネーム）です」と韓国語で愛を伝え、Kep1erがステージを後にすると「すごく貴重な経験になりました」「多分ずっと顔ひきつってた」と心の声が漏れる瞬間も。山田の夢が叶った時間に、会場は温かい拍手と歓声に包まれた。
番組でしか聴けないトーク、個性的なコーナー、立ちながら放送する姿など、様々な角度から人気を博している同番組。今回、通称“1部”の「オールナイトニッポン」昇格後初の番組イベントで、同シリーズのイベントとしては2024年1月の「山田裕貴のオールナイトニッポンX 横浜アリーナ王におれはなる！」以来、約1年10ヶ月ぶり2回目の開催となる。（modelpress編集部）
◆"大ファン"Kep1erと念願の対面＆コラボ
◆山田裕貴、2度目の「ANNX」番組イベント開催
