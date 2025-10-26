お笑いタレント・バカリズム（49）が26日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲスト出演。お笑い芸人になったきっかけを明かした。

福岡県出身のバカリズムは高校時代は「ゴリゴリの野球部」でほぼスキンヘッドだったというが「男子校で偏差値も低かったから、このまま行くと大学にも行けないし、就職しかないんですよ。男子校で、何の甘酸っぱい思いもしないまま働くのは絶対に嫌だと思って。何か共学に行きたいっていう。でも学力的に行けるところがない」と語った。

だが「調べたら日本映画学校（現・日本映画大学）だけ普通の筆記テストがなくて。共学だし、女優志望の人も来るぞと思って。これは楽しいぞと思って。お笑いも好きだったから、あわよくばお笑い芸人さんにもなれる。そこからそのままお笑いに…」と受験した理由を語った。

MCの土田晃之から、最初からお笑い芸人を目指していないのは珍しいと言われると「やりたかったけど、ちょっと先に共学に行きたかった…」と苦笑していた。

日本映画学校では、同期にウッチャンナンチャン、出川哲朗がいて、2期上には「ちょっと似ている」と言われたファンキーモンキークリニックの藤本昌平もいたと振り返っていた。