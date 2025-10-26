２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」から４月にデビューした「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ（すにーかーすてっぷ）」がこのほど、都内でデイリースポーツなどの取材に応じ、グループ初となるワンマンライブ「Ｗｅ ａｒｅ ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！ −１ｓｔ Ｓｔｅｐ−」（１２月２９日スタート、大阪公演ほか）に向けた意気込みを語った。

満を持してのワンマンライブとなる。グループは４月に東京ドームで行われた事務所の合同ライブ「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！」で電撃デビュー。勢いそのままに、初のワンマンライブは大阪、愛知、東京の３都市のツアーとして行うことが決定した。

年末年始の期間に行う公演でもあり、にしきは「めちゃくちゃリスナー（ファンの呼称）の子たちに会えるのが楽しみです」と笑顔。らおは「年末年始という特別な時間をみんなと過ごせるのが本当にありがたい。大成功させて次のステップにつなげたい」と意気込んだ。

だいきりは「初めての光景が繰り広げられていると思う」と胸を高鳴らせ、「最初のインパクトをいいものにしたいので、成果が出せるように頑張りたい」と決意。ゆたくんは「いっぱい練習しているので、ワンマンライブで笑顔になって帰ってほしい」と呼びかけた。たちばなは「東京ドームからグループのオリジナル曲も増え、そこにダンスも加わり、今まで以上にすにすてらしさが増したと思っております」と自信ものぞかせた。

グループは特にダンスに力を入れている。ダンス歴約７年のやなとは「僕たちは個性がかなり強い。皆がセンターに立って注目してもらえる時間でそれぞれのリスナーさんが新しい発見もできるかもしれないし、僕たちの魅力がもっと伝わるステージにしたい」と思いを語る。おさでいも「すごく踊るみたいなので『やべえな』という緊張もありつつ、いっぱい練習しているんで楽しんで頂けたら」と笑った。

ワンマンライブの先の目標も描いている。らおは「日本武道館を目標にしている」といい、「そこに向けての初めてのステップ。挑戦も繰り返していく時間にできたらなという思い」と力を込めた。

ツアーは１２月２９〜３０日に大阪公演、１月２〜３日に名古屋公演、１月５〜６日に東京公演を行う。ライブのチケットは販売中となっている。