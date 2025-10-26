【ラヴィジュール】秋の新作コレクション♡“自分らしい色香”をまとうランジェリー

「セクシーに生きる Just be yourself」を掲げるランジェリーブランド〈ラヴィジュール〉から、2025 COLLECTION #10が登場。弾けるように咲く華やかさと、秘めた色香を表現した最新ビジュアルが公開されました。ラインアップには「マルヴァ」「ヴィオレーヌ」など、秋のムードを纏う新作が勢ぞろい。

華やかに咲く「マルヴァ」──上品な色香をまとうブラ

マルヴァ

まるで花が咲き誇るように、心まで華やぐ「マルヴァ」シリーズ。

立体的な刺繍が印象的な〈マルヴァ シンクアップ ブラ〉（\7,799～・税込）は、バストを美しく持ち上げる設計で女性らしさを引き立てます。

合わせて楽しめる〈エンブレースショーツ・Tバック〉、〈フリルショーツ・Tバック〉（各\3,729・税込）も展開。カラーはブラック・ピンク・ブルーの3色。

華やかさの中に品格を感じる、秋にぴったりのランジェリーです。

朝露のように輝く「ヴィオレーヌ」──清楚な艶を宿して

ヴィオレーヌ

朝露を思わせる繊細な輝きをまとう「ヴィオレーヌ」シリーズ。〈ヴィオレーヌ グラマーアップ ブラ〉（\7,799～・税込）は、気品と透明感を両立した美しいシルエットが特徴です。

同シリーズの〈エンブレースショーツ・Tバック〉、〈サイドリボンショーツ・Tバック〉（各\3,729・税込）も、ミント・ピンク・ベビーピンクの3色展開で登場。

やわらかく淡いトーンが、女性の肌を優しく照らします。

自分らしい“色香”をまとう秋に♡

ラヴィジュールの2025 COLLECTION #10は、“自分らしく生きる美しさ”を花々に重ねたコレクション。秋の訪れとともに、心まで華やぐようなランジェリーを身につけてみませんか？

10月9日(木)12:00から公式オンラインストアで販売中、10月10日(金)より全国店舗でも展開。さらに\20,000(税込)以上の購入で、オリジナルブランケットのノベルティプレゼントも実施中です♡