【義母のスパイ、正体は！？】「ママ友できた！」疲弊した日々に一筋の光さす＜第5話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第5話 疲れているときに出会ったママ友
【編集部コメント】
マイホーム購入のために、同居する義母との関係を我慢しないといけないチヒロさん。ある日、ツカサさんというママ友と出会います。毎日の生活が辛くなりはじめていたチヒロさんにとって、太陽のように笑うツカサさんはさぞかし眩しかったことでしょう。子どもの月齢も同じくらいだし、ママ同士の年齢も大きく離れているという感じでもなさそうです。チヒロさんは孤独だと思っていた義実家同居生活に、一筋の光を見つけたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
