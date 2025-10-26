◆明治安田J1リーグ第35節 福岡1―0湘南（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）

大相撲の幕内阿炎（31）がアビスパ福岡の本拠地ベスト電器スタジアムを訪れてサポーターとのハイタッチ会やトークショーを行い、ピッチ上でイレブンを激励した。

11月9日に初日を迎える大相撲九州場所を前に、クラブ名としこ名の「あび」つながりで実現した。来場オファーを受けた昨年は30歳で、今年30周年を迎えたアビスパと縁を感じて応援するようになった。サッカーは日本代表戦をテレビ観戦することはあるものの、スタジアムでの生観戦は初めてという。注目の選手には在籍21年目のFW城後寿（39）を挙げ、「レジェンドと言われる選手は気になる」と理由を語った。

試合前にはアビスパのマスコットキャラクター「アビーくん」と花道のような形をつくってサポーターとハイタッチ。今月行われた大相撲のロンドン公演では、ビートルズゆかりの観光名所「アビー・ロード」を渡って話題となったばかり。再びの「アビー・ロード」となり、「予定表見た時に書いてあって、すごい恥ずかしかったです。行ってきたのに…って」と苦笑いだった。

九州場所は「験の良い場所で、あまり負け越したことがないし（2022年に）優勝させてもらった」という。ステージでのトークショーでは「今年も僕がいただく、ということで、応援のほど、よろしくお願いいたします」と語った。