懐かしい狒蠎雖瓩忙廚錣坤檗璽困!?

9月まで放送された人気朝ドラに出演した俳優が、アンパンマンの着ぐるみを脱ぎ爐△鵑僂鷓堂颯轡腑奪鉢瓩鮓開。反響が寄せられている。

話題の写真をインスタグラムで紹介したのは、浜野謙太。25日に放送された旅番組「朝だ！生です旅サラダ」(ABCテレビ)に出演した浜野が高知県を旅した際のオフショットを紹介した。

高知県と言えば、漫画家やなせたかしさんと暢さん夫婦をモデルにしたNHK連続テレビ小説「あんぱん」の舞台となった場所。

劇中ミュージカルで着ぐるみ姿のアンパンマンを演じた芸人･浜辺ヒラメ役だった浜野が、アンパンマンの展示物と並んでポーズを決めたショットも披露している。 SNS上では「アンパンマンにも会ってきたのですね！」「番組観ましたー‼素敵でした」「高知でのお写真のBGMがアンパンマンのマーチは……なんか泣ける……。高知は素敵なところいっぱいですね！」「ビジュいいじゃん」「ハマケン朝から仕上がってた!!!!ロケもかっこいい!!!!」などの声が上がった。