10月25日夜、静岡県静岡市葵区にあるディスカウントストアのエレベーター内で、男がスプレーを噴射し、そのエレベーターを利用した複数人が喉の痛みを訴えました。警察が現場から立ち去った男の行方を追っています

【写真を見る】静岡市のドン・キホーテのエレベーターで男がスプレー噴射 複数人が喉の痛み 現場から立ち去った男の行方追う＝静岡市

事件があったのは、静岡市葵区紺屋町にある「ドン・キホーテ静岡両替町店」のエレベーター内で、25日午後8時ごろ、店の従業員から「スプレーの様なものをまいている人がいる」と110番通報がありました。

警察によりますと、男がエレベーター内でスプレーを噴射し、乗り合わせていた客4,5人が喉などに痛みを訴えたということです。

男は複数人で来店していたとみられていて、犯行後にスプレー缶を持ったまま立ち去ったということです。

乗り合わせていた客はいずれも軽傷で、使われたスプレーの成分に毒性は無かったとみられています。

警察は噴射されたスプレーの種類や男の目的、行方などを詳しく調べています。