お笑いタレント・バカリズム（49）が26日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲスト出演。ほかの事務所の後輩に丁寧な口調を心掛けている理由を明かした。

土田は「なんと升野は来月で50歳！信じられない。俺らがライブをやっているときの一番若手のコンビがバカリズム、センスいい」と、バカリズムの本名で話し掛けるとバカリズムも「20歳くらいの時ですね。どこ行っても大体年下」とうなずいた。

さらに土田は「かわいい風貌をしているから、なめられがちな雰囲気があるんだけど、やっぱり升野から出ている雰囲気が“いさとなったらやりますよ”感が。だから全然なめられるみたいなのがない」と言い、番組パートナーの元乃木坂46の新内眞衣も「年上ぶらなさそうってイメージがあるんですよね」と語った。

だがバカリズムは「事務所の後輩には結構先輩だったりしますね」と言い、同じマセキ芸能社の狩野英孝がビビっているという話をされると「そうなんですよ」と笑った。

さらに「他の事務所の後輩には、大体敬語でしゃべるようにしているんですよ。僕、ゴリゴリの野球部で来たから、後輩に対する接し方が、体育会系の接し方しかないんですね。それを他の事務所の方にやっちゃうと、本当に近寄られなくなっちゃうから。同じようにしなくちゃいけないんですけど、もう体質がそうなんで」と理由を語った。