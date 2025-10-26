お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが、TBSテレビの番組収録中に左足を剥離骨折しました。全治3か月の重傷です。

TBSテレビによりますと、きょう（26日）午前9時ごろ、横浜市青葉区の緑山スタジオで、スポーツエンターテインメント番組「SASUKE」の収録を行っていたところ、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが、ファーストステージのローリングヒルに飛び移る際にけがをして、足の痛みを強く訴えました。

病院で精密検査を行ったところ、左足の甲の剥離骨折で、全治3か月の重傷と診断されたということです。

長田さんはギプスで固定し、一定期間、松葉杖を使用するものの、所属事務所によりますと、今後の仕事は継続して行うということです。

TBSテレビは、「安全性に細心の注意を払っていましたが、大変申し訳なく、心よりお見舞い申し上げます。長田さんの一日も早い回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安全管理について徹底してまいります」とコメントしています。