千葉翔也、1stライブのBlu-rayが2026年1月14日に発売決定！

「アオのハコ」「青のオーケストラ」「ようこそ実力至上主義の教室へ」「86-エイティシックス-」「ヴィジュアルプリズン」「アイドルマスターSideM」、そして来年2月公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』へエル役での出演など、数々の人気アニメ・ゲーム作品に出演し、歌唱をともなうパフォーマンスも高い評価を得ている人気声優・千葉翔也。

先月9月13日（土）に、『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』を東京国際フォーラム ホールCにて開催し、大成功を収めた。こちらのライブの模様を収録したLIVE Blu-rayが来年2026年1月14日（水）に発売されることが決定した。

ライブでは千葉翔也のソロアーティストデビューから発表した全16曲を披露し、その楽曲すべてがLIVE Blu-rayに収録される。OPを飾ったアルバム「Streak」のリード曲「Brightness」や、自らギターを手に持ちエモーショナルなパフォーマンスを行った「パノラマ」「WISH」「Blessing」、自ら用意したシャツを羽織って歌唱した「Harmonize?」など見どころ満載の内容となっている。

映像特典には、CS放送・TBSチャンネル1の特典として放映された「Brightness」「パノラマ」のSTUDIO LIVE映像に加え、ライブの感想を語ったインタビュー映像、更にライブリハーサルなどの舞台裏を追ったメイキングも収録される大ボリュームとなっている。1stライブがどのように出来上がっていったのかBlu-rayでぜひ確認してほしい。

更に各ショップ別の特典もあわせて公開となった。キンクリ堂では、ライブの楽曲音源を収めた「LIVE CD」と、千葉翔也が考案し、このライブで名前が決定したオリジナルキャラクター「ようようすけ」のキーリングが付属した限定セットの発売も決定！ライブ写真を使った各特典情報もぜひチェックしてほしい。

そのほか、トークショーやオンライントークが楽しめるリリースイベントの開催も決定。対象店舗での衣裳展やライブ写真のパネル展の実施も決定している。詳細は千葉翔也公式HPや各店舗のサイトにてご確認を。

7月に自身初となるフルアルバム「Streak」をリリースし、その勢いのまま9月には初のワンマンライブを成功させ、大活躍中の千葉翔也。今後のアーティスト活動の動向にもぜひ注目してほしい。

●リリース情報千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」TOKYO INTERNATIONAL FORUM-LIVE Blu-ray-1月14日発売

品番：KIXM-640

価格：￥8,000（税込）

形態：Blu-ray

キンクリ堂 限定特別セット

品番：NKZX-33〜34

価格：￥11,000（税込）

形態：Blu-ray＋CD

キンクリ堂 限定セット特典

・LIVE CD(MCを除く全曲収録予定・幕間ナレーション込み)

・ようようすけキーリング

＜収録内容＞

【本編】

M01：-BAND JAM-

M02：Brightness

M03：Contrail

M04：Liar Game

M05：You/Me

M06：I’ll be

M07：感情論

M08：Night Thief

M09：逆さ絵

M10：-Narration-

M11：パノラマ

M12：Youth

M13：Best Wishes

M14：WISH

M15：Blessing

M16：Hi-Five！

M17：Harmonize？

M18：Steps

【映像特典】

STUDIO LIVE(「Brightness」「パノラマ」)

インタビュー

メイキング

※収録内容は変更の可能性がございます

封入特典 ※初回製造分のみ

・オンライントークイベント応募シリアルナンバー

