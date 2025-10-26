株式会社アイクリエイト

防災グッズを備えていても、実際はリュックに詰めて押し入れにしまいこんだまま……。という人、意外に多いのではないでしょうか。

防災グッズとして本当に安心なのは“いつでも使える状態”で、身近にあること。

その点、「防災ふろしき」は、日常と“もしも”をつなぐ、理想的なアイテム。災害時に想定されるさまざまなシーンに役立つ機能が備わっており、その使い方は無限。いざというときはもちろん、普段の生活でも活躍してくれる、頼もしい一枚です。

一枚で11度おいしい!? 多機能の実力派ふろしき

ふろしきといえば「包む」というイメージが強いですが、「防災ふろしき」はその枠を軽々と超えます。エコバッグとして買い物に使えるのはもちろん、水を運ぶ、防寒具や雨よけにする、レジャーシート代わりに広げる……など、その使い道は、とても多彩。

大きさは1m×1mと程よいサイズでしなやかに折りたためるため、持ち運びもラク。バッグに忍ばせておけば“非常用”という堅苦しさを感じさせません。

ふろしきにあるQRコードを読み取れば、災害時には防災情報サイトへアクセスできる仕掛けも備えています。

代表的な用途をざっとご紹介してみます。

．┘灰丱奪阿箸靴

2020年のレジ袋有料化でエコバッグが定着する一方、かさばる、入りきらない、濡れるなどの悩みも。この「防災ふろしき」なら、小さくたためて持ち運びやすく、濡れ対策も万全。スマートに使えます。

大切なものを包んでおく

スマホやPCなどの機器類も、「防災ふろしき」で包めば水濡れの心配は不要。撥水素材だからしっかり水気をガードし、大切な写真や本も守れます。

６杁淹の水運び

約10Lの水を運べる「防災ふろしき」は、使い方も自在。1枚持っておくだけで日常から非常時まで幅広く活躍します。

に漂劵哀奪困鯤颪

防災グッズをひとまとめに包んでおけば、いざという時に活躍します。

ゥ譽献磧璽掘璽搬紊錣

もしもの時は、避難所の床や地面に敷いてレジャーシートとして使うことも可能です。

外出時や贈り物にも使える

Φ泙扮よけとして

約1m × 1mと大きさも十分。手荷物などを雨から守ります。

Г酒などの瓶を包んでプレゼントに

瓶などの緩衝材としても活用できます。ギフトラッピングとして「防災ふろしき」と一緒に贈り物に。

┘好ーフや防寒具として

「防災ふろしき」は全3柄をラインナップ。どれもスタイリッシュなデザインなので、さらっとスカーフのように使うのも素敵ですね。

花の持ち運び用

撥水素材の「防災ふろしき」は、アイディア次第でこんな使い方も。お花と一緒に「防災ふろしき」をギフトにして贈るのも粋です。

大切なペットのお守り代わり。防災時に1枚あると安心かも

ペット用のトイレシーツ代わり

水をはじくので、ゲージの中に敷いておけば長時間の移動も安心。万が一のシーンで活躍します。

レインコートや抱っこ紐がわりに

「防災ふろしき」でタオル・衣類を包んでクッション代わりにしたり、ペットや子どもの頭に被せる使い方も。

愛犬の移動時の抱っこ紐としても。歩きにくい場所や避難所への移動、抱っこしながらの作業時にも活躍します。

環境にやさしい。だから納得して使い続けられる

「防災ふろしき」は、非フッ素の撥水加工。環境負荷の高いフッ素素材に頼らずに、しっかり水をはじく仕様を実現。雨の日やアウトドアシーンでも安心して使えます。

近年、欧米を中心にPFAS（有機フッ素化合物）規制が急速に進み、繊維・ファッション業界でも「フッ素を使わない撥水製品」へのシフトが求められています。従来の撥水製品と同等の高い性能を保ちながら、環境にもやさしいアイテムなのは嬉しいですね。

“備える”をもっと自由に、もっとおしゃれに

「備え＝特別なもの」という感覚を、軽やかに変えてくれるのがこの「防災ふろしき」。普段から使い慣れていれば非常時に迷わず活用できますし、“本当に役に立つ防災グッズ”になります。

ギフトにも人気のアイテムで、「備える」という行為をもっと自由で、もっとおしゃれなものにしてくれます。販売サイトでのお得な予約販売は終了間近。以下のリンク先へ急ぎましょう！

