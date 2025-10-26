任期満了に伴い、10月26日に投開票された神戸市選挙は午後8時に投票が締め切られ、4選を目指す現職の久元喜造氏（71・自民、立民、国民、公明推薦）の当選が確実となった。

神戸市長選挙・4選を果たし、祝い鯛を手にする久元喜造氏〈2025年10月26日 20時10分撮影 神戸市中央区〉

久元氏は、中・長期的立場で神戸の街の成長・発展に向けて積極的に取り組んだことを強調。

都心・三宮とウォーターフロントの開発、神戸空港の国際化、市中心部のタワーマンション規制や市立中学校の部活動の地域移行の受け皿として始める「コベカツ（2026年9月スタート予定）」の推進を通して、「神戸を新しいステージに押し上げ、新たな国際都市へ進化させることが重要」と訴えた。

4選に向けて「100の政策、目玉はすべて」と公約を発表する久元喜造氏〈2025年9月29日 神戸市中央区・神戸市役所〉

久元氏は神戸市兵庫区出身。東京大学法学部を卒業後、1976年に旧自治省（現総務省）に入省した。自治行政局長や神戸市副市長などを経て2013年の市長選で初当選した。前回（2021年・3期目の当選）の選挙では史上最多の44万票を獲得した。

神戸市長選挙・4選を決めた久元喜造氏（71）

神戸市長（1889年以降の官選として）で4期以上を務めるのは、原口忠次郎氏（12代・1949〜1969年 5期）、宮崎辰雄氏（13代・1969〜1989年 5期）に次ぐ。

今回の市長選には、久元氏と新人3人の計4人が立候補した。



前回（2021年）、前々回（2017年）は衆議院選挙と同日に施行されたが、今回は12年ぶりに単独での選挙となった。



投票率は前回が53.79%、前々回が47.58%（いずれも最終確定値）。

今回は36.96%（神戸市選管による10月26日・20時発表の値）。

