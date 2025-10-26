山本由伸 WSで1988年以来の快挙「このシリーズで負けることは選択肢にない」圧巻の完投でドジャースがタイに戻す



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

10月25日（日本時間26日）、MLBワールドシリーズ第2戦がトロント・ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われ、ロサンゼルス・ドジャースが5-1で勝利し、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。

この試合、先発マウンドに上がった山本由伸投手が9回を1失点に抑える圧巻の投球で、ポストシーズン2試合連続となる完投勝利を記録。

前日に11得点を挙げたブルージェイズの強力打線を完璧に封じ込めた。

試合後、デーブ・ロバーツ監督が記者会見に応じ、山本投手や決勝本塁打を放ったウィル・スミス捕手について語った。





ロバーツ監督コメント（一問一答）

Q：最高の言葉で表現してください。先発投手（山本由伸）のパフォーマンスについてお聞かせください。

素晴らしく、非常に競争心が高く、特別でした。ええ、彼は今夜、完全に集中していました。「このシリーズで負けることは選択肢にない」と彼が言っていたことの一つですが、今夜の彼にはその気迫がありました。



Q：ピッチングについてですが、山本投手は序盤に多くのスプリッターを投げ、2巡目には速球、そして最後の対戦ではカッターを投げていました。これはゲームプランだったのでしょうか、それとも感覚的なものだったのでしょうか？

あれは感覚的に、相手を読んで反応した結果です。ヨシ（山本）の素晴らしいところは、左打者、右打者を打ち取るための4つの球種を持っていることです。

打者を読み、修正を加えていく。ウィル・スミスが素晴らしい仕事をし、マーク・プライアーが見事なゲームプランを立て、そしてヨシがそれを実行してくれました。



Q：山本投手はチームの他の選手ほどポストシーズンでの経験はありませんが、このようなプレッシャーのかかる状況でいつも結果を出しているように見えます。彼の性格に何かあるのでしょうか。彼は日本やWBCで大きな試合を経験しています。

彼はWBCで投げていますし、国を背負ってプレーする選手が感じるプレッシャーは相当なものです。だから、大きな場面で高いレベルのパフォーマンスを発揮し、心拍数をコントロールし、ただ投げ続けることが彼のDNAの一部なのだと感じています。



Q：ウィル・スミス選手は昨年のポストシーズンで苦しみましたが、今シーズンは彼の仕事量を意図的に管理しているように見えました。今夜の結果は、その計画を立てた時に思い描いていたものでしょうか？

そうですね。しかし去年は満身創痍で、9月とポストシーズンは良いプレーができていませんでした。今年は確かに彼の仕事量を管理していましたが、ご存知の通り手を骨折しました。

なので、最後の1週間の休みが彼を乗り越えさせたのだと思います。あのようにボールを引っ張ったのは久しぶりだったので、それも回復過程の一部だと思います。



Q：全体的に見て、以前よりもフレッシュで健康的に見えますか？

ええ、間違いなく。捕手は非常に要求の厳しいポジションですが、全体的に精神的な明晰さがあり、体もフレッシュだと思います。



Q：ウィル選手は怪我にもかかわらず、攻撃面ではキャリア最高の年だったかもしれません。あなたが彼を見てきた7年間で、選手としてどのように成長しましたか？

ゲームの組み立て方、投手との関係性が向上し続けていると思います。彼は元々バットコントロール、広角に打つ能力、左右両投手から打つ能力を持っていました。勝負どころを理解し、準備を怠りません。

そして何より、彼はパニックにならない選手です。本当に心拍数が安定していて、ポストシーズンで必要な資質です。



Q：両先発投手が見事な投球を続ける試合展開でしたが、ウィル選手がホームランを打ち、マックス・マンシー選手がそれに続いた時、ダグアウトの雰囲気はどうでしたか？

非常に安堵しました。ガウスマンは本当に良い投球をしていました。我々の打線は彼の速球に対して、少しタイミングが合っていませんでした。

ウィルが3-2のカウントになり、3-1からの速球を打ち損じた後、相手は再び同じ球を選択し、彼がホームランを打ちました。完全な歓喜でしたね。山本が投げていたので、得点を取るのは難しいだろうと感じていました。

そしてマックスが別のホームランで続いた時は、本当に大きな安堵感がありました。その後にイニングを組み立てられたのも大きかったです。ええ、あのホームランはダグアウトにとって大きな一息でした。



Q：ここ2試合を見ていて、まるで違う時代への回帰のように感じますか？

ええ、そうです。山本を見るとそう感じます。彼が試合に先発する時、彼は最後まで投げきることを期待しているという意味で、昔ながらの投手です。私が許す限り投げ続けるでしょうが、それが彼の意図するところです。



Q：ワールドシリーズでの完投は1988年以来のことです。歴史の専門家であるあなたにとって、これはどう感じますか？

ええ、私は大好きです。先発投手が6回、7回、8回、そして山本がやっているように9回まで投げるのが最善の選択だと感じられるのは素晴らしいことです。

効率的でなければならず、打線を3巡、4巡と抑えるための武器を持っていなければなりません。そして、それをやりたいという意志が必要です。

彼は昔ながらの選手です。準備、投球フォーム、そして心構えにおいて、本当に熱心に取り組みます。だから私にとって、そういう選手を応援し、彼のような選手をマウンドに残すことに自信を持てるのは、とても楽しいことです。

