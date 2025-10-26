現職と新人のあわせて5人が立候補した長野市長選挙は26日午後8時に投票が締め切られ、現職の荻原健司さんが再選を確実にしました。



長野市内に設けられた荻原さん陣営の会場では、午後８時すぎに当選確実が伝えられると、荻原さんが会場に姿を現し、支援者と喜びを分かち合いました。



荻原健司さん

「非常に喜びの思いがある一方で、より一層身の引き締まる思い。今回、市民の皆さんからいただいた負託にしっかりと応えるための、次の４年間に取り組んでまいりたい。」

「物価が高騰したり、エネルギー価格が上昇したり、人口減少社会が続いている中で、長野市が自分の足で立っていけるか、そういう街であり続けられるかどうか、市長の使命であり責任だと思っています。」





テレビ信州が行った出口調査では、7割を超える有権者が荻原さんに投票した。選挙戦で荻原さんは、「市民がキラキラ輝くために！変わらぬ想い、新たな決意」をキャッチフレーズに、「成長分野にしっかりと投資をしていき、環境を整えていけば、長野市はもっと元気な街になる。もっと経済成長できる余地がある。ここに力を入れていくことによって長野市は自主自立の道を歩んでいきます」と有権者に訴えた。長野市長選挙の最終投票率は３７.２８パーセントで、当時の篠ノ井市や川中島町などと合併した１９６６年以降で、２番目に低い投票率となりました。