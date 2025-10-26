◆報知新聞社後援 ▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）

城西大が２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾った。

雨の降りしきる中、定刻の１２時１０分に号砲が鳴った。１区の本間香（きょう、１年）が約６キロで飛び出して区間新記録でつなぐと、２区の兼子心晴（４年）、３区の大西由菜（１年）も区間新記録でリードを広げる。

４区の石川苺（３年）が区間２位でつなぎ、最長５区の本沢美桜（２年）は大東大のサラ・ワンジルに抜かれたが、最終６区は主将の金子陽向（４年）が見せた。残り約１キロで力強く大東大を抜き去り、爽快な笑顔でゴールテープを切った。

今回、赤羽有紀子コーチが城西大３年時に１区区間賞を獲得した２０００年以来、２５年ぶりの優勝となった。有紀子コーチは「本当に、うれしいという言葉では収まらない」と満開の笑顔で話した。

２０１８年４月、赤羽周平監督と共に、夫妻で母校の指導者に就任。「監督はすごく細かく指導し、私は選手としての経験をみんなに伝えてっていう形」と役割分担しながらチームを成長させてきた。有紀子コーチは選手のメンタル面をケアすることも多く「昨日のミーティングの時も、『優勝するチームは思いの強いチームだよ』と言いました。その気持ちを忘れずに走ってくれたのかなと思います」とはにかんだ。

前回、２０年ぶりの表彰台となる３位と大躍進した城西大。今シーズン、主将の金子を中心に、立てた目標は今大会と、１２月３０日の全日本大学女子選抜駅伝（富士山駅伝）の「学生駅伝二冠」。まずは１戦目を勝ちきった。約２か月後の２戦目へ勢いを落とさずに向かう。