◇明治安田J1リーグ第35節 湘南0―1福岡（2025年10月26日 ベスト電器スタジアム）

19位の湘南はアウェーで福岡に敗れ、今季最終18位以下が確定し、2017年シーズン以来9年ぶりとなるJ2降格が決まった。35試合を終えて6勝8分け21敗の勝ち点26。残り3試合で、残留圏の17位横浜Mの勝ち点37に届かないことが確定した。

無念の降格決定後、クラブは公式サイトを更新。「湘南ベルマーレを応援してくださる全ての皆さまへ」とのタイトルで、坂本紘司社長と大多和亮介副社長の連名の文書を投稿した。冒頭で「日頃より、当クラブに多大なるご声援、ご支援を賜り感謝申し上げます。本日行われました明治安田J1リーグ第35節アビスパ福岡戦の結果を受け、J2リーグへの降格が決定しました」と報告した。

続けて「どんな時も変わらぬ情熱で応援し、スタジアムや画面越しから力強い声援を送ってくださった皆さまの想いに応えることができなかったことを、心よりお詫び申し上げます」とファン。サポーターに謝罪した。さらに「湘南ベルマーレというクラブが大切にすべきことに真摯に向き合い、クラブ運営全体を徹底的に見つめ直していきます」と記した。

残り3試合を見据え「今シーズンの残り試合におきましても、最後の笛が鳴る瞬間まで、全身全霊で戦い抜きます。今後とも、変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。