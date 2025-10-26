お笑いタレント・バカリズム（49）が26日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲスト出演。かつて一緒に住んでいた人気芸人を明かした。

MCの土田が「もうバカリズムさんが普通なんですね。我々はバカリズムはコンビ名でしかなくって。やっぱり升野だから」と、コンビで「バカリズム」をしていた時の本名升野英知が今でも定着しているとし、さらに「それこそバナナマンの統とヒムケンとか。バナナマンの2人は升野のことヒデって呼ぶんだよね」と語った。

番組パートナーの元乃木坂46の新内眞衣が「仲良しなんですよね」と言うと、バカリズムは日村と「一緒に住んでた」と、バナナマンの日村勇紀と同居していたことがあると明かした。

土田が「あの人と一緒に住んでるの、信じられる？ヒムケンね、売れてちょっとこぎれいな感じになりましたけど本当に汚かったんだもん。押し入れから唐揚げが出てきたりとか」と言えば、バカリズムも「本当に、関東で一番不潔な家に住んでいた」と笑った。

同居するきっかけについて聞かれると「それこそ本当に、日村さんの近くにアンタッチャブルのシバッチョ（柴田英嗣）が、歩いて10秒くらいのところに住んでいて。シバッチョの家でみんなでゲーム大会をやったんですよ。で、その帰り結構遅くなったら、日村さんが泊まっていけば？って言って。明日何かあるの？別にないですよ。じゃあ一緒にいようぜって一緒にご飯食べて。きょうも泊まっていけば？…結局連泊ですよもう」と説明。「そこから2年くらい。一回引っ越して、そこにもしばらく居候してたんです。下北に引っ越して」と、2年にも渡って一緒に住んでいたと語った。