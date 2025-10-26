「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）

阪神が序盤に悪夢の９失点を喫した。ジョン・デュプランティエ投手が１回２／３を７失点でＫＯ。２番手の岩貞も山川に致命的な３ランを被弾した。

先頭の柳田、続く周東に連打を浴びて無死一、二塁のピンチを招いた。ここで柳町の初球、送りバントの構えからバットを引いたことで二塁走者の柳田を二、三塁間の挟殺プレーに持ち込んでタッチアウト。これで落ち着くかに思われたが、判定に嫌われ柳町を四球で歩かせてしまった。

近藤は三振に仕留めたが、２死から栗原に右前適時打を浴びて同点。さらに山川にはカウント２−１からのストレートを捉えられ、右中間フェンス直撃の２点二塁打を浴びた。ここで安藤投手コーチがマウンドへ。川瀬にもボールが先行したが、何とか一ゴロに仕留めた。

さらに二回は１死から牧原大に四球を与えてしまうと、柳田の打席で二盗を決められた。２死から周東に左中間を真っ二つに破られる適時三塁打を浴び４点目を失った。さらに暴投で失点を重ねると、近藤に右翼線適時二塁打を浴びて大量６失点。ここで藤川監督がベンチを出て降板となった。

２番手の岩貞は栗原に死球を与え、さらに山川には左中間へ特大の３ランを被弾。幸先よく先制したはずが、まさかの９失点となった。これには敵地に多く詰めかけた阪神ファンも静まりかえっていた。阪神投手の１試合７失点は史上２番目のワースト記録となった。

さらに三回は２死一、二塁から柳町の痛烈なピッチャー返しが岩貞の左肩付近を直撃するアクシデントが発生。左腕は緊急降板となり、ルーキーの伊原がスクランブル登板。近藤を打ち取ってスコアボードにゼロを刻んだが、弱り目に祟り目のアクシデントになった。

伊原は五回にピンチを招き、暴投で１失点。中盤までに２桁失点を喫する厳しい展開になった。