ブタの移動や食肉処理の禁止期間を延長 台湾でアフリカ豚熱
（台中、台北中央社）台湾でブタへのアフリカ豚熱（ASF）の感染が確認された問題で、卓栄泰（たくえいたい）行政院長は26日、ブタの移動と食肉処理の禁止措置を11月6日正午まで延長すると発表した。
中部・台中市の養豚場でブタの死亡が相次ぎ、21日に死んだブタから抽出したウイルス核酸を検査したところ、陽性反応が出た。これを受け、ブタの移動と食肉処理が22日正午から5日間、禁止されていた。また、ウイルス株を分離しての詳しい検査も行われ、25日に感染が確定した。
卓氏は26日午前の会見で、感染の疑いの発覚から5日が経過し、対応は第1段階から第2段階へ移行すると言及。防疫体制を厳しくすることはあっても、緩めることはないとし、今後も5日ごとに対応の見直しを行うと述べた。
ブタの移動・食肉処理の禁止期間延長の他、封じ込めのための精密な調査や、水際対策の徹底を行うと説明した。
台湾でASFが発生したのは初めて。台湾は今年5月、国際獣疫事務局（WOAH）から豚熱（CSF）の清浄地域に認定され、アジアで唯一、ASFや口蹄疫（こうていえき）を含む豚の三大感染症がない国になっていた。農業部によれば、清浄地域への復帰を申請するには、WOAHへの感染通報から3カ月、新たな感染例が発生しないことが条件となる。
（趙麗妍、郝雪卿、汪淑芬／編集：田中宏樹）
