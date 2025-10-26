豊かな海でしか育つことができず、DASH海岸にも来て欲しいと願うエビの王様、それがイセエビ。

ペットボトルサイズになるとデカイと言われ、ある海にはそれをも上回る、「赤い将軍」とも呼ばれるモンスターが！

城島らがやって来たのは、神奈川県三浦市城ヶ島。

城島との付き合いが10年にもなる石橋英樹さんに、「DASH海岸の海づくりに繋がるなら」と、今回、特別に秘密の磯を案内して頂くことに。「ワクワクしますね」「どんな世界だろ？」

赤い将軍を目指し、崖沿いの岩場を歩き進み、やって来たのは…「こんな場所があったんだ、城ヶ島に」

「手付かずの磯、ずっと変わらない」「天然の磯」「本当に貴重じゃないですか」

こここそ、100年前の写真と変わらない、石橋さんたちが保護する磯。

沖へと続くこの一帯が赤い将軍の住処だという。

前日、石橋さんが仕掛けていたというカゴをチェックすると、早速イセエビの姿が！

こいつはまだ手のひらサイズなのでリリース。「深い所には大きいのがいますから」

浅い所には小さいやつ、深く流れが激しい場所になるとデッカいやつが。

そして将軍クラスになると人も近づけないような場所に…

「100mぐらい沖合に要塞のような山がありまして」「未開の海」「幻の要塞」

そこは、潮が速く複雑。遊泳・潜水禁止の漁師が守る、秘密の海域。

シンタローも合流し、その秘密の海域へ。そこは、潮の干満で姿を現す海底山脈で「タカ」と呼ばれる場所。

そんな赤い将軍の根城「タカ」には、イセエビがでっかく育つ秘密があるという。

それを探るために用意した新兵器が、水中ドローンカメラ『CHASING M2 PRO MAX』！

いつものものよりもパワーアップし、潮流にも耐える事ができる。

慎重に水中ドローンを進め、タカに近づいていくと、タカの岩肌の表面には…「海藻スゴイっすね！」

それは、昆布の仲間で、群生して海中林と言われる海の森を作るカジメ。

「このカジメの景色は羨ましいと思ってる全国の漁師がいっぱいいるんじゃないかな」

サザエ、アワビ、ウニなどの大好物で、小さな生き物にとっては隠れやすい住処となる。

この城ヶ島のカジメも一時期は磯焼けでなくなってしまったが、地元漁師さんたちが増えすぎたカジメハンターを駆除して赤ちゃんを植え付け大切に育て海の生態系を3年かけて復活させた。

しかもカジメは「海藻も赤い将軍には大事な要素」

イセエビは卵から孵るとプランクトン状態で海藻を探し、エビの形になると海藻に棲み、海藻の表面の微生物を食べるようになる。そして、大きくなればこのタカの岩陰が根城となる。

そんな巨大イセエビの赤い将軍を捕獲するために刺し網を設置し、2日間待機。

果たして幻の巨大イセエビはかかっているのか？

そして2日後、刺し網の引き上げ！まずは城島が仕掛けた網から。

まず最初に掛かったのは、背びれが針状になり毒があると言われているニザダイ。

続けては、見た目が赤いおまんじゅうに似ている、海のアイドル的存在のアカマンジュウガニ。

「コレが取れるって事はイセエビにつながる」「同じ場所にいますから」

昼はタカの岩穴に潜んでいるが、夜になるとエサを求める習性はイセエビと一緒。

そして、ついに「ダブルヒット！」念願のイセエビが2匹同時に！

しかし、石橋さんいわく「まだまだですね。農民くらい」とのことで、将軍とは言えないサイズ。

今回のイセエビの太さは指2本ぐらいだが、将軍クラスになると指5本分になるという。

一方、このサイズのイセエビも貴重で、お正月のおせち料理で使われるこのサイズが一番値段が高い。

その後も網にイセエビがかかるが、ことごとくおせちサイズ。ここで城島が仕掛けた網が終了。

続けてはシンタローの仕掛けた網を引き上げ。すると…「なにこれ化石！？」

それは化石ではなく、ヒトデやウニの仲間のタコノマクラ。

表面にびっしり生えたトゲを動かして海底を動き、トゲを起用に動かして砂を運んで砂に隠れる。

さらに、最大2m半にもなる巨大エイのホシエイも！

そして…「おっ！来ました！」「でかっ！」「こんなデカいの！？」

今まで以上の大きさのイセエビに喜んでいると…「今揚がって来たのはすぐ放流！」と石橋さん。

そのわけは、お腹に赤い卵を抱えているため！

初夏、恋をしたイセエビのお腹には0.5mmほどが何十万粒も。二ヶ月ほどでハッチアウトし、大海原へ。

「卵のついたやつは必ずみんな戻す。これをやらないと資源保護にならない」

抱卵しているイセエビを海に帰した後、再び網に！「デカいぞ！将軍！」

これまでで一番のビッグサイズ！石橋さんがチェックすると、指3本…ということで将軍とは言えず…。

とはいえ、お正月のおせちサイズの7倍の重さで、特別なお祝いなどに出される最高級品。

刺身にすれば、一切れで家族全員が大満足の食べ応え。

その後も、続々とイセエビがかかるが、指5本分の将軍サイズは掛からず…。

普段なら笑顔で港に帰れる成果だが、タカのヌシはまだ…。

そして、最後の桝の網を引き上げ。しかし、まさかの小魚の一匹も掛からないという事態。

網も残りわずかというところで、網の中には巨大なイセエビが！「最後の最後に！バケモンだ！」

そして、石橋さんからも「赤い将軍、認定です！」

重さは1.3キロ、大きさは尻尾から頭まで33僉⊃┳儿みだと67僉

さらに足の先にはびっしりとした毛が。これは感覚器官と考えられ、長い触覚で遠くの敵の気配を感じ、この脚の感覚器官でエサとなる貝や甲殻類の化学物質を感知。

見つければ硬い貝もバリバリと、強靭な顎で噛み砕く。

大食漢で大きくなるには、たくさんの生き物が住んでいる環境が必要。

「石橋さんたちが海を守って復活させてくれたおかげのイセエビ」「城ヶ島すごいな」

高級な赤い将軍は1匹でフルコースの料理が味わえるという。

そこで日を改め、城ヶ島のお向かいの三崎で和食どころ「湧魚(わきな)」を営む海の仲間の飯島渉さんと赤い将軍を使ってフルコースを！

まずは、殻をとった身を、氷水でさっと洗って締めて弾力を出し、一口サイズに切ったお造りに。

藻塩をつけて頂くと…「歯ごたえが全然違う！プリン！プチン！」「身の甘さも将軍級！」

さらに、将軍の太い脚は、キッチンバサミで殻を切って剥いて、昆布出汁でしゃぶしゃぶ！

すだちポン酢につけて頂く！

「これは美味しい！新たな発見！カニと違う。イセエビの味が濃厚！」

「ズワイタラバより旨味が強いんですかね？」

メインは将軍と2匹の武将を丸ごと使って天丼に！

イセエビに衣をつけて、油で揚げて天ぷらに！「特特特特特上天ぷら！」

丼によそったご飯の上にこの天ぷらと、城ヶ島産のヒジキとイセエビのかき揚げを贅沢に！

特製タレをかけてイセエビ天丼の完成！

「うま〜い！エビの旨味が爆発！」「揚げ物合う！「尻尾もえびせんみたい、めっちゃ美味い！」

その美味しさは将軍を超えて…「王様！」

さらにさらにもう一品は、旨味たっぷりのイセエビのミソ、出汁の出る殻を使った味噌汁も！

「なにこの旨さ…海っていいなあ！毎日食べたい！」「幸せ…」「贅沢だ！元気出る！」

そして、恒例の城島のシメは…

「万が一、桝さんの網がダメだった場合を考えてた。Aパターンは諦める、Bパターンは後日再チャレンジ。

AパターンとBパターン…A・B(エービー)パターン考えてた」

イセエビの身ほど締まることなく、この日のロケは終了！