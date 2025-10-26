「本当に申し訳なく…」J３降格決定の愛媛が声明。「必ずや要因を追求してチームを建てなおす」
愛媛FCのJ３降格が決定した。
J２で最下位の愛媛は10月26日、J２第34節でジュビロ磐田と対戦し、１−３で敗戦。４試合を残して18位以下が確定し、クラブ史上２度目となるJ３降格となった。
クラブは公式サイトで「愛媛FCを応援してくださるすべての皆様へ」と題し、村上忠代表取締役社長の声明を発表した。
「愛媛FCは本日行われました試合の結果、J３リーグへの降格が決まりました。皆さまと歓びを分かち合ったJ３優勝からわずか２シーズン目で降格と相成りました事、クラブを支えてくださっているファン、サポーター、スポンサーの皆さま、行政関係の皆さまに本当に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます」
さらに「私たちは他クラブに比べて何かが足りなかった。それは勝負に対する執念、執着であったかも知れません。だとすればそれをチームに持たせる事ができなかったクラブの責任であり、私のいたらなさであると思います」と続けた。
また、選手や監督をはじめとしたスタッフについては次のように述べた。
「選手たちはこのクラブのために懸命に戦ってくれました。監督もコーチ陣もその選手たちのために懸命に指揮をしてくれました。それでもこの結果になりました。必ずやその要因を追求してチームを建てなおし、J２への再度復帰を果たしたいと思います」
最後に「愛媛FCをいつも応援いただいている皆さまにおかれましては、来シーズンはJ３での戦いになりますが、愛媛FCに対しまして変わらぬ熱き応援を引き続き賜れますよう、心からお願い申し上げます」と呼び掛けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
