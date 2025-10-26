すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が、このほどインタビューに応じて、年末年始に東名阪で開催する初のワンマンライブツアーについて抱負を語った。すとぷり、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -の先輩４グループに追いつけ追い越せと、掲げた目標は「2.5次元アイドルNo.1のダンスグループ」。ダンス未経験メンバーもいるが、すでにリハーサルを開始。残り２カ月も猛特訓して、ハイパフォーマンスを披露することを誓った。

4月にすとぷりら先輩グループと開催した大型フェス「STPR Family Festival!!（すとふぇす）」の東京ドームのステージで華々しくデビューしたすにすての、満を持しての初のワンマンライブ。12月29日の大阪を皮切りに１月６日の東京まで、東名阪Zeppツアー全6日間に臨む。26日の午後8時からは、STPR TICKETとプレイガイドでの先行受付がスタートした。

だいきり 初お披露目のドームフェス以降は、YouTubeやSNSの配信活動では素顔は隠したままでした。このライブで本格的に全てをさらけ出すので、きっと初対面のファンも多い。すでに緊張していますけど、めちゃくちゃ頑張って練習をしています

某人気ダンス＆ボーカルグループのバックダンサー歴もあるやなとが、オリジナル曲の振り付けを考案して、ダンス未経験者のおさでいらも指導しながら、練習を積んでいる。

やなと 歌い手グループの良さ、すにすての良さは、いろんな経歴のメンバーが集まっていること。自分は得意のダンスでグループに貢献したい。7人だとセンターポジションができるので、全メンバーがセンターに立てるステージを作ります

おさでい 数年前は、今回の会場のZepp名古屋の近くを自転車で通学していた学生でした。まさか、そんな自分が踊る日が来るなんて…。親兄弟や友だちがライブに来たら恥ずかしいけれど、ファンのためにいいところを見せたいな

ゆたくん おさでいはダンス苦手な未経験者って言いながら、すごくスジがいいんです。振りを覚えるのが早くて、日々成長しています

おさでい らおくんは歌がうまい。TikTokの“歌ってみた動画”では、米津玄師さんの曲で3000万回再生超えとか、すごくバズっています

らお 自分たちは、先輩方やほかの2.5次元グループに比べて平均身長も高いので、ライブ映えするグループになれるんじゃないかな。メンバーには、すにすて結成前から個人で配信者活動をしてきて、ソロライブ経験がある人もいます。ライブでは、それぞれの魅力を出したい

年をまたいでツアーすることも、もちろん初体験だ。

らお 年末年始休暇を彼氏じゃなくオレらと過ごしてほしいなぁ

にしき 彼氏は許さない。オレを選べ

だいきり いやいや、むしろ彼氏も連れてきたらいいんだよ

たちばな とにかく、全身全霊、今持てる全てを出し切って、メイツ（ファン）のみんなが笑顔で帰れるライブにするので、絶対に来てほしい

やなと 2年前は、実家のコタツでみかんを食べながらすとぷりさんのNHK紅白歌合戦を見ていました。でも、今度は自分たちが、みんなを喜ばせる番です。すにすては、2.5次元アイドルでナンバーワンのダンスグループになってみせます！ そして、日本武道館ワンマンライブを目指します！

ルーキーらしく目をキラキラと輝かせながら、明るい未来を誓った。