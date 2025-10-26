お笑いタレントの土田晃之（53）が26日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）に出演、「最近怖いこと」を明かした。

土田は番組パートナーの元乃木坂46の新内眞衣に「最近怖いんですよ。どうしていいのか分からなくて」と話し始め、「ちょっと前まで6時に起きちゃうんだよって。最近は5時台。5時50分とかに起きちゃうみたいな話していたんだけど、きょう4時半ですよ。怖くないですか？」と語りかけた。

新内が「もう鶴太郎さんをリスペクト…」と、午後11時に起床し翌午前5時までヨガや瞑想（めいそう）をする生活習慣で知られている俳優で画家の片岡鶴太郎について言うと土田は「怖いの最終的に。この感じで言ったら土太郎って。鶴太郎ラインを行っちゃってるのよ。行きつくところまで行ったらそうなるのかなって」とうなずいた。

最近ゴルフを始めたことで早起きすることが多くなったとも明かすが「ずっと5時台におきちゃって…。真っ暗どころか寒いし。11月とか毎月4時台に起きるかと思ったら怖くて。年明けたら鶴太郎さんですよ」と想像。「若い時には20時間くらい寝ていた」と振り返り、今も12月の人間ドックに備えて「ウオーキング、めっちゃしてるよ」と言うものの、じっくり眠れなくなっていることを残念がっていた。