人気日本人レスラーと美人秘書のタッグが仲良し2ショットを公開。若さ溢れるポージングの1枚に大きな反響が寄せられている。

【画像】日本人女子＆美人秘書、“舌ぺろ”2ショット

WWE女子スーパースターのジュリアが26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ストーリーでともに行動する“美人秘書”キアナ・ジェームスとの2ショット写真を公開した。ド派手なジュリアの編み込みヘアーと見事に割れたキアナの腹筋が目を引く2ショットは、舌をぺろっと出して2人でピースする若さ溢れる1枚となっている。

WWE女子USチャンピオンのジュリアを“調整役”として支えるキアナは、日本時間25日に放送された「スマックダウン」で実力者ティファニー・ストラットンに善戦するも惜しくも敗戦。すると、結果に納得いかないジュリアがすぐさまティファニーを襲う場面があるなど、少々荒っぽくも2人の絆はさらに深まっているようだ。

投稿にはファンからも「ジュリア、最も美しい」「最高のデュオ」「2人ともめっちゃかわいいね！」「2人が活躍するのを楽しみに観ています」といったパートナーの2人を称賛するコメントで溢れかえっていた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved