◇SMBC日本シリーズ2025 第2戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月26日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第2戦のソフトバンク―阪神戦が26日に行われ、阪神先発のジョン・デュプランティエ投手（31）が2回途中KOをくらった。

初回に4安打、1四球で3失点する波乱の出だしとなったが、2回も流れは変わらず。周東には適時三塁打を浴び、暴投で1失点した。ベンチの藤川監督も苦虫をかみ潰したよう表情で見守ったが、近藤にも適時二塁打を許し、ここで指揮官も交代を告げた。

ただ、2番手・岩貞も栗原に死球を許し、山川には3ラン被弾。悪い流れを止められず、2回までに1−9という大差となった。

さらに3回には岩貞に打球が直撃するアクシデントが発生した。2死一、二塁で柳町に投じたスライダーをはじき返され、左肩付近に直撃。治療ため、一旦ベンチへ引き揚げたがそのまま交代が告げられた。3番手には緊急で新人の伊原がマウンドに上がった。

前夜は快勝で、大盛り上がりだった左翼席の虎党もさすがに沈黙ムード。そんな中でも「10点返す！」のボードを掲げるファンもいたが、最後まで流れを変えられず。1−10での惨敗となり、阪神にとっては今後の日本シリーズの行方が難しくなる一戦となった。