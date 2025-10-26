【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C. 1−1 鹿島アントラーズ（10月25日／サンガスタジアム by KYOCERA）

【映像】顔面肘打ち→鈴木が鬼の形相で抗議

京都サンガF.C.のFW長沢駿による危険プレーに、鹿島アントラーズのFW鈴木優磨も激怒して詰め寄るなど一触即発の事態となった。

10月25日の明治安田J1リーグ第35節で、3位の京都と首位の鹿島が対戦。問題のシーンはゴールレスで迎えた12分だった。

京都が自陣でFKを弾き返した場面で、センターサークルの横に構えた京都の長沢と鹿島のDFキム・テヒョンが空中戦で接触。この際に、長沢の肘から腕がキム・テヒョンの顔面を捉えてしまった。

キム・テヒョンは顔を押さえてその場にうずくまると、長沢にはすぐにイエローカードが提示された。このプレーに怒った鹿島の選手たちは猛抗議し、鈴木も鬼の形相で近づき、長沢へなにやら強い言葉を発していた。

「大事故にならなくてよかったよ。これは危ない」の声も

解説を務めた元日本代表MFの橋本英郎氏は、「ちょっと良くないですね、明らかに相手が前に入ったのをブロックしたように見えた。身体を入れにいっていたら違った」と長沢のプレーに苦言を呈した。

またSNSのファンたちは長沢について、「これは明らかに肘を出しているな」「危なすぎる。ジャンプの勢いつけるためとかじゃなくて、明らかにテヒョンにくらわせにいってる」「前に入られるのを阻止しようとして肘出した感じだな」「大事故にならなくてよかったよ。これは危ない」と批判的な声が多く見られた。

また、鈴木についても、「優磨戦ってるなー」「テヒョンがやられて一番キレる優磨」「味方のために怒れる優磨」「これは優磨の気持ちわかるわ。あぶねーよこのプレー」といった声が寄せられた。

なおキム・テヒョンはその後に立ち上がりプレーを続行してフル出場。試合は後半アディショナルタイムに鈴木が劇的な同点ゴールを決めて1ー1の引き分けに終わり、鹿島が残り3試合で首位の座をキープした。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

