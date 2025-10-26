当選が確実となり、万歳三唱をする福田氏＝２６日午後８時３分、川崎市中原区の事務所

任期満了に伴う川崎市長選は２６日投票が行われ、無所属で現職の福田紀彦氏（５３）が新人５候補を抑えて、４期目の当選を確実にした。大きな争点はなく、３期１２年にわたる福田市政の評価や多選の是非などが問われる中、福田氏は「継続」を訴え、過去最多となる６人の争いを制した。

福田氏は、待機児童の解消や今年開学した市立看護大大学院の設立など、３期１２年の実績などをアピールしながら、現職の知名度も生かし、選挙戦を優位に展開した。政策を分かりやすく伝える交流サイト（ＳＮＳ）での投稿などで、幅広い世代にも浸透を図った。

公約には「循環都市」をキーワードに「人づくり」や「産業」「健康づくり」など七つの柱を示した。高度なデジタル技術などが学べる高等専門学校（高専）の設立、ライフスタイルに合わせた住み替えを進める仕組みの構築や水素と量子技術を軸とした新産業の育成などを掲げた。政党の推薦は得なかったが、自民、公明、立憲民主各党や川崎地域連合が支援や支持を決め、盤石の体制を固めた。

当日の有権者数は１２５万８９７０人（男６３万３７７４人、女６２万５１９６人）だった。