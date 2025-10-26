King ＆ Prince、7枚目アルバム「STARRING」世界観の幕開けとなるコンセプト動画初公開
【モデルプレス＝2025/10/26】King ＆ Princeが、12月24日に発売する7枚目のアルバム『STARRING』（スターリング）より、世界観の幕開けとなる動画『ConceptFilm』を26日20時にオフィシャルYouTubeチャンネルにてに公開した。
最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know」が8月6日にリリースされ、史上初17作連続セールス30万越えを達成。また、2024年10月26日〜全国9都市で開催されたアリーナツアー「King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re：ERA〜」の追加公演として、2025年5月10日〜38万人を動員し開催されたドームツアーより東京ドーム公演のBlu-ray＆DVDも10月22日に発売したKing ＆ Prince。
そのKing ＆ Princeから7枚目のアルバム『STARRING』が12月24日に発売されることが決定。前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマはなんと映画。King ＆ Princeの2人が、ファンだけでなく聴いた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっている。
先日アルバム発表と同時に、2人体制となって初となる4大ドームツアー、新しいアー写、実際の映画館でのスペシャルイベント、ポップアップストア、アルバム専用の期間限定SNS（X／旧Twitter、Instglam）等、怒涛の解禁をし、朝から日本のトレンドを席巻した彼ら。「最高だったRe：ERA終わったばかりなのに更に超えてきた！」「正解を出し続けている！」「花火大会で発表するかと思ったら、その前に怒涛のお知らせしてきた…」などファンからも喜びと驚きの声が多く寄せられていた。
そして『STARRING』の世界観の幕開けとなる動画『Concept Film』がKing ＆ PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開。映画館の支配人である2人が、招待状を作って『STARRING』の世界観へと誘う。映画さながらのスケールで作られた映像に仕上がっている。
STARRINGとは、クラシカルでファンタジックで、でもどこか懐かしさのある映画館。迎えるのは、支配人に扮した永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）。そして2人を手伝う、不思議に動く手袋たち。収録されるのは、「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」、そしてリード曲「Theater」を含めた全12曲。その全てを、架空の映画館で上映される【映画】に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作。主演（＝STARRING）は全てKing ＆ Prince。音楽と映画への愛がたっぷり詰まっており、あなたの、明日のための、そんなアルバムとなっている。なお、期間限定『STARRING』特設SNSアカウントもオープンされる。
さらに、アルバムを引っ提げた4大ドームツアー「King ＆ Prince DOME TOUR 2026 STARRING」も開催決定。自身2度目となる「King ＆ Prince POP-UP STORE 2026 STARRING」も2026年1月より全国5都市にて開催される。（modelpress編集部）
