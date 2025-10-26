ワールドシリーズ第2戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。視聴者の間ではバックネット裏にいる謎のファンが話題になり、Xのトレンド入りを果たすほどの大反響を呼んでいる。

試合中継の右端に映っていた。バックネット裏にいたのは、白いスーツ、白い髪、そして白い髭を蓄えた男性。黒縁メガネをかけたその姿は米国のファストフードチェーン「ケンタッキーフライドチキン」の創業者カーネル・サンダース氏に似ている。

客席のファンにネット上の視聴者も気になった様子。Xに「大谷さん見てるんだけど後ろにカーネルおじさんいて草」「解説の里崎さんも五十嵐さんも気になってる」「映るたび気になる」「後ろのカーネルサンダース気が散るわー笑」などのコメントが寄せられた。さらに「カーネルサンダース」「カーネルおじさん」でXのトレンド入りを果たした。

試合は山本由伸が9回まで投げ切り1失点完投。ドジャースが5-1で勝利した。第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



