

私立恵比寿中学

アイドルグループ・私立恵比寿中学が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された第４回『スター☆オーディション』最終選考会のライブアクトに出演し、「仮契約のシンデレラ」など５曲を披露した。

【写真】私立恵比寿中学『スター☆オーディション』ライブパフォーマンスの模様

スターダストプロモーションが約２年ぶりに開催した「スター☆オーディション」。新たなスターの原石を発掘し、未来の輝きを見つけ出すこの大規模選考会は、創立40周年を記念した初回開催から、幾度もドラマを生んできた。この日、人生を変えるかもしれない舞台に挑む18人のファイナリストたちを、エビ中が全身全霊で迎え入れた。

１曲目はメジャーデビュー曲「仮契約のシンデレラ」。まだ何者でもない自分たちが、いつか本物のヒロインになると誓った、彼女たち自身の「始まりの歌」だ。積み重ねたキャリアがにじむ迫力あるパフォーマンスは、まさに「夢を叶え続ける者たちの証明」。会場のボルテージを一気に高めた。

そして、クライマックスに向けて放たれたのは、力強い応援歌「YELL」。疾走感あふれるサウンドに乗せて＜苦しいときも負けないように＞と歌うメンバーの声は、これからオーディションという試練に臨むファイナリストたちへの、真摯な魂のエールとなって響き渡る。

ラストナンバーは、希望の光を歌う「スターダストライト」。キラキラとした爽やかでエモーショナルなメロディーがホールを満たし、その輝きは、ステージ上のメンバーと、ファイナリストたち、そして全ての観客の未来を照らすように降り注いだ。

私立恵比寿中学とは

スターダストプロモーションSTAR PLANET（略称：スタプラ)所属のアイドルグループ。通称えびちゅう。「永遠に中学生」をコンセプトに、2009年8月4日に結成。2012年5月5日のメジャーデビュー曲「仮契約のシンデレラ」で一躍脚光を浴びる。翌年12月には、日本人アーティスト史上デビュー最速でさいたまスーパーアリーナでの単独公演を実現。弛まぬ努力と変化を恐れない姿勢で進化を続け、2025年3月20日には3度目となるさいたまスーパーアリーナ公演を開催するなど、アイドル界を牽引し続けている。

セットリスト

01.仮契約のシンデレラ02.TWINKLE WINK03.イヤフォン・ライオット04.YELL05.スターダストライト