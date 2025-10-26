水戸が首位に返り咲いた

J2リーグ第34節が10月26日に行われた。

リーグ戦は残り4試合となるなか、上位陣の勝ち点差が詰まり、昇格争いが一層激しさを増している。

前節2位の水戸ホーリーホックはアウェーで北海道コンサドーレ札幌に1-0で勝利。勝ち点を64として、前日にFC今治と引き分けたV・ファーレン長崎を抜き、首位に返り咲いた。

3位のジェフユナイテッド千葉はブラウブリッツ秋田と0-0のドローに終わり、勝ち点59で3位を維持。ベガルタ仙台はサガン鳥栖と対戦。一時は2点のリードを許した上に、退場者も出す苦しい展開となったが、試合終盤に3得点を挙げて逆転勝利。勝ち点58で4位に浮上した。

5位の徳島ヴォルティスは、いわきFCに0-1で敗戦。6位のRB大宮アルディージャもモンテディオ山形と2-2の引き分けとなり、ともに足踏みとなった。8位のジュビロ磐田は愛媛FCに3-1で勝利。昇格プレーオフ圏内の6位まで勝ち点3差としており、踏みとどまった。

下位では最下位の愛媛が、磐田に敗れて降格が決定。レノファ山口FCは、カターレ富山に1-0で勝利して勝ち点「29」とし、18位に浮上した。

この上位陣の混戦模様にSNSのファンも反応。「自動昇格もプレーオフも分からなくなってきた」「まだジュビロまでワンチャンあるのか」「最終盤まで順位予想が出来ない混戦なの面白過ぎる」「魔境秘境のJ2」「これ水戸と長崎が1つでも躓けば、最終節まで自動昇格枠もプレーオフ枠も決まらない地獄絵図になりえるなー」など、驚きのコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）