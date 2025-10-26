今年４月に「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」からデビューした「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が、１２月２９日から３都市７公演の「１ｓｔワンマンＬＩＶＥ Ｗｅ ａｒｅ ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！ ‐１ｓｔ Ｓｔｅｐ‐」（１２月２９―３０日大阪・Ｚｅｐｐ Ｎａｍｂａ、１月２―３日愛知・Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａ、５―６日東京・Ｚｅｐｐ Ｄｉｖｅｒｃｉｔｙ）を開催する。チケット発売を前に、このほどスポーツ報知などの取材に応じた。

デビューから８か月で行われる、グループ初のワンマンライブがツアーに決定。らおは「まさか東名阪を回って何公演もやって、年末年始という特別な時間を自分たちのライブに費やしてくれるとは」と驚き。「メイツ（ファンの総称）のみんなと特別な時間を過ごせるというのがありがたいし、気合が入っている。大成功して次のステップにつなげたい」。たちばなも「メイツの皆が笑顔で帰れるライブにしたい」と意気込んだ。

デビュー以降は配信を中心に活動しており、公の場に立つのは「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演した「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！（すとふぇす）」以来。配信では顔を出さないため、だいきりは「ライブで全てをさらけ出す。初めて見る光景が繰り広げられることに緊張する」と率直な思いも明かした。

すにすては事務所の意向でダンスにも力を入れる。グループ加入前にバックダンサー経験のあるやなとがリーダーとなり、振り付けを考える。ＳＴＰＲ唯一の奇数人が所属するグループで、センターを作ることも可能。やなとは「（メンバーの）個性がかなり強いのでダンスを考える上で、みんながセンターに立って注目してもらえる時間を作りたい」と狙いを説明。おさでいは「すごい踊るみたいで、やべえな」と率直な気持ちを明かしたがキレキレのダンスを披露。ダンスだけでなく「ＫＩＣＫＢＡＣＫ」（米津玄師）を歌ってみた動画で総再生回数４３００万回超えのらおを筆頭に歌でも魅了する。

ライブが行われるのは年末年始。これまでは個人のアカウントでカウントダウン配信、家族や友人と過ごしてきたメンバーが多かったが、今年はリスナーとメンバーと過ごす特別な年になる。開催地で楽しみにしていることには、らおとだいきりが口をそろえて「ユニバ（ユニバーサルスタジオジャパン）」。３０日に大阪公演が終わり、２日から名古屋公演が始まることから３１日、１日は予定がないといい、年越しの機会を熱望した。

一方、おさでいは愛知出身で地元凱旋ライブ。家族、友人はライブを心待ちにしているそうだが「来させたくない。恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべたが「学校帰りによく通っていた」という思い出の地でのライブを心待ちにした。

今後の目標には、グループ名にちなんで「スニーカーを作ること」。だいきりは「このグループに入ってスニーカーのよさを知れた」とハマっている様子。ゆたくんも「新しいの買っちゃったし」と続けた。にしきは「リスナーのスニーカーも作りたい」とグッズ化にも意欲を見せていた。