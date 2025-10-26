◆報知新聞社後援 ▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）

２年ぶりの王座奪還を狙った名城大は３位だった。

細見芽生（めい、１年）が区間８位と力を発揮できなかったが、２区の大河原萌花（４年）、３区の米沢奈々香（４年）が区間２位、４区の石松愛朱加（４年）が区間３位の走りを見せ、３位浮上。

５区は橋本和叶（わかな、１年）が粘り強く走ったが、大東大のエース、サラ・ワンジル（３年）に抜かれて４位に後退。最終６区の村岡美玖（３年）は３位にあげ、フィニッシュした。王座奪還には、惜しくも届かなかった。

試合前から米田勝朗監督が「鍵になる」と話していた２、３、４区の４年生は、追い上げる走りを見せたが区間賞にはあと一歩届かず。「あの３区間で、連続区間賞をとるくらいの走りをしてほしかった」と米田監督。「１年かけてここまでやってきましたが、もっと上には上がいるとこの結果で気づいてくれたと思う。勝ちきるだけの努力をしていかないといけない。本人たちも終わった後『私たちがダメでしたよね』と言っていました」と冷静に振り返った。

前回まさかの４位で、前人未到の８連覇を逃した名城大。ただ、主将の米沢ら最上級生を筆頭に気持ちを切り替えて強化に励み、今夏の練習はほとんど故障者を出さずに消化した。

全日本での王座奪還は逃したが、１２月３０日には全日本大学女子選抜駅伝（富士山駅伝）も控える。石松は「優勝して終わりたい。みんなで優勝を取り返したい」と言葉に力を込めた。名城大は、ただでは終わらない。