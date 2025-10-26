◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子 第１節第２日 東レ静岡３―１東京ＧＢ（２６日、静岡・このはなアリーナ）

東レ静岡は東京ＧＢを３―１で破り、開幕２試合目で今季初勝利をつかんだ。加入１年目の楠本岳が、日本人選手最多の１５得点で勝利に大きく貢献した。

２５日の同カード開幕戦では０―２から追いつくも、フルセットの末、敗戦。この日は先に２セットを奪い、第３セットこそ落としたが、流れを取り戻して勝ちきった。「（前日の敗戦は）非常に悔しかったので、絶対勝つつもりでいた。自分の持ち味である守備で流れを持ってくることができたと思います」と胸を張った。リーグのアウトサイドヒッターの中で１７７センチと最も小柄だが、相手ブロックを器用にかわすアタックや、俊敏性を活かした守備で躍動した。

楠本はサントリー・高橋藍の東山高（京都）時代の１学年後輩で、天理大を経て今季、正式に加入。昨季、すでに内定選手としてプレーした経験から、オフはサーブレシーブを強化して開幕を迎えた。

今季加入した外国人選手との連携も順調だ。同じくアウトサイドヒッターのカルデナスは楠本について、「チーム内で一番のリベロだなと思っています（笑）。アタックもうまく打てるし、ブロックもできる選手で、リベロがアタックもブロックもこなすのは初めて見ました」と冗談めかしながらも褒め称えた。オポジットのクレーツもその実力を高く評価している。

次戦は１１月２日の愛知戦。連勝に向けて、楠本がチームをけん引する存在となりそうだ。