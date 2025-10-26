“アレン様”ことタレント・アレンが22日放送の中京テレビ「人間研究所」（水曜後11・59）に出演。自身のギャラ事情について明かした。

「生きる幻アレンで〜す」とスタジオに登場したアレン様。共演者に「どうやって生計を立ててる方なの？」と尋ねられると「ワタクシ何やってる人なんだろう？ワタクシって何者！？」。

芸歴が11年であることをつっこまれると「今はある程度お金のいい仕事だけを選ぶキロ〜。結構頑張って労働してますよ」と説明。「芸能人ではない？」の質問には「大物マダムタレントって感じ」と返し、美容液などのプロデュース業をやっていると明かした。

さらにプライベートでは芸人と飲みに行かない、番組の打ち上げにも参加しないと語り「疲れちゃうだけ。ギャラが発生するなら行くキロ」。同番組のギャラが「一番直近で受けた中で安い！」と格安であったことを明かしながら「基本ベース、オファーは100万円以上からやってる」と告白。共演者を「えぇー！？」と驚かせた。

アレン様は2014年にテレビ番組で日本一の整形男子としてタレントデビュー。18年までは事務所に所属していたが、現在はフリーで活動。23年からはスキンケアブランド「ALN beauty」をプロデュースしている。