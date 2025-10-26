King & Prince永瀬廉＆高橋海人が“映画館の支配人”→映画さながらの動画公開 新アルバム『STARRING』幕開け
King & Princeの7枚目となるアルバム『STARRING』（12月24日発売予定）の幕開けとなる動画「Concept Film」が、公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】King & Prince、映画さながらのスケールの動画
最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」（8月6日発売）が、史上初17作連続セールス30万越えとなり、オリコン週間シングルランキング1位（8/18付）を獲得。また、昨年（2024年10月26日〜）全国9都市で開催されたアリーナツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜』の追加公演として、今年（2025年5月10日〜）38万人を動員し開催されたドームツアーより東京ドーム公演のBlu-ray & DVDも10月22日に発売されたばかり。
7枚目のアルバム『STARRING』は、前作に続きコンセプト盤となり、テーマはなんと映画。King & Princeの2人が、ファンだけでなく聞いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっている。
「Concept Film」は、映画館の支配人である2人が、招待状を作って『STARRING』の世界観へと誘う。映画さながらのスケールで作られたこの映像となっている。
■STARRINGとは？
クラシカルでファンタジックで、でもどこか懐かしさのある映画館。
迎えるのは、支配人に扮した永瀬廉と高橋海人（※高＝はしごだか）
そして2人を手伝う、不思議に動く手袋たち…。
収録されるのは、「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」、そしてリード曲「Theater」を含めた全12曲。その全てを、架空の映画館で上映される【映画】に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作！主演（＝STARRING）は全てKing & Prince！音楽と映画への愛がたっぷり詰まって、聞いてくれるあなたの、明日のための、そんなアルバムとなっている。
