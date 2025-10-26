タレント・勝俣州和が２６日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」に出演した。

勝俣は、フリーアナウンサー・徳光和夫、タレント・田中律子とともに御殿場から旅をスタートした。

道中、勝俣はバラエティーの師と仰ぐ萩本欽一とのエピソードを披露。

「お寿司屋さんに連れて行ってくれたんですよ。『お寿司、好きなものを食べな』って。大将に、欽ちゃんに合わせようと思って。欽ちゃんが『イカ』って言うんですよ。じゃあ、僕もイカをお願いします。で、次は何を頼むかな？と思ったら『イカ』って言うんですよ。じゃあ、僕もイカお願いします。１０回、イカを頼むんですよ。最後までイカを頼むんです」と振り返った。

つづけて「後で聞いたら、試されてるんですよ。自分がイカを２回ぐらい食ったら『マグロ』とかっていう人はいるんですって。『けど、勝俣はずっと付き合った。あいつは見込みがある。やっぱり先輩に鍛えられてんだな』って。（先輩の）柳葉（敏郎）さんや（哀川）翔さんがイカを頼んでるのに『中トロ！』とか絶対に言えないじゃないですか。良かったですよ。厳しい人たちに会ってて」と話した。

勝俣は「僕は、もう、やっぱり欽ちゃんと出会って。欽ちゃんみたいになりたいんじゃなくて、欽ちゃんのそばにずっといたいと思ってましたから。一緒に、ずっとそばにいるためには勉強しなきゃいけない。力つけなきゃいけないと思ったんで。あの人に出会ってなかったら、こんなに長く…。（自身は）今年で３７年目なんですよ。こんなに長くいなかっただろうなって」と話していた。