「ＦＩＧＨＴＥＲ１００」（２６日、ＴＥＭＰＯ ＨＡＲＢＯＲ ＴＨＥＡＴＥＲ）

日韓対抗戦が行われ、人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で“孤高の闘神”と呼ばれた飯田将成が、“韓国の狂犬”イ・スンヒョンと２年半ぶりの試合に臨み、開始４７秒ＫＯ勝ちを飾った。

ゴングから蹴りで間合いはかりながら立ち上がったが、開始２３秒で左を完璧に当てて、あっさりダウンを奪うと、イ・スンヒョンは立ち上がったが再び左を浴びせてダウン。レフェリーが試合を止めた。勝利者インタビューでは「本当にまたＫＯする姿をみせられてよかった」と、充実した表情で語った。

試合は８５キロ契約だったが、イ・スンヒョンが計量で１３キロオーバー。危険な体重差の中で実施となったが、飯田は前日に自身のＳＮＳで「相手９８キロなんだけど、、、。１３キロオーバー キレるより笑える」と綴ったが、会見で「相手が１３キロぐらいかなオーバーしたみたいなんですけど、ここまできたんで倒すだけです。秒殺します」と宣言していた。

飯田は７月に大阪で開催されたＢＤ１６に出場予定だったが、運営の溝口勇児ＣＯＯと揉めて、直前で辞退し波紋を呼んだ。ＢＤ出禁が続いているノッコン寺田から打診を受けて、今回の興行への出場を決めた。