帰宅中のパパさんが家の近くまできていることに気づいたら、大型犬2匹が玄関の方をじっと見つめながら待機し始めて…？健気で愛を感じるお出迎えが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で19万8000回再生を突破。「めちゃくちゃ可愛い」「見てるこちらも幸せになる」といった声が寄せられています。

【動画：パパが『家の近くに帰ってきた』と察した2匹の大型犬→ドアの前で…健気すぎる『まさかのお出迎え』】

パパさんの帰りを待つ2匹の大型犬

Instagramアカウント「nene.cyacya.papa」に投稿されたのは、パパさんが帰ってきた時のシベリアンハスキー「寧々」ちゃん＆「茶々」ちゃんの様子です。

位置情報アプリの通知音を聞いて、パパさんが家の近くまで帰ってきていることに気づいた2匹は、玄関前のペットゲートの近くで待機し始めたそう。玄関をじっと見つめてパパさんの帰りを待っている後ろ姿は、なんとも健気で愛おしいです。

なかなかパパさんが来ないので、「まだ来ない？」と2匹に話しかけてみるママさん。すると茶々ちゃんが「わうわう～」と言いながら、ママさんの方にやってきたとか。どうやら「まだ来ない！遅いよ～」と文句を言っているよう。

ようやくパパさんが帰宅

茶々ちゃんは不満を露わにしながらもゲートの前に戻り、その後も寧々ちゃんと一緒にパパさんを待ち続けていたそうです。そしてしばらくすると、ようやくパパさんが帰宅！パパさんがドアを開けると、床で体を丸めていた寧々ちゃんもサッと立ち上がり、2匹揃って「おかえり～」とお出迎えしてくれたといいます。

ところがパパさんが「ただいま」と声をかけると、2匹はパパさんに背を向けて立ち去ってしまったとか。そして落ち着きなく、部屋の中をウロウロ…。どうやら嬉しすぎて、じっとしていられないようです。

愛情たっぷりの熱烈歓迎でゲートを破壊！？

パパさんがゲートの向こうから両手を伸ばして「寧々、おいで」と呼んでみると、嬉しそうに駆け寄ってくる寧々ちゃん。足が悪いにもかかわらず、ゲートにお手々をかけて後ろ足だけで立ち上がり、パパさんのお顔をペロペロと舐めて熱烈歓迎してくれたとか。

その時、寧々ちゃんの愛の重みに耐えきれず、ゲートが壊れてしまったそう…！まさかのハプニングに驚きながらも、愛情たっぷりのお出迎えに幸せを感じて、笑顔が止まらないパパさんなのでした。愛と幸せにあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「パパが大好きですね」「癒される瞬間ですね。羨ましい限り」「こんなにかわいい子が待ってるから、早く帰らなくちゃってなりますね」といったコメントが寄せられています。

寧々ちゃん＆茶々ちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「nene.cyacya.papa」をチェックしてくださいね。

