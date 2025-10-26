【エディージャパン検証】豪州を追い詰めながらも勝利を逃した──ジャパンに足りなかった「あと一歩」とは？

接戦を演じたジャパンは、確かな前進を感じさせた(C)産経新聞社

ラグビー日本代表（世界ランキング13位、以下ジャパン）のオータムテストマッチシリーズ5連戦、「ジャパン試練の5連戦」の初戦が、オーストラリア代表ワラビーズ（同7位）を国立競技場に迎えて10月25日に行われ、ジャパンは15-19で敗れ、黒星スタートとなった。両国代表の通算対戦成績はジャパンの0勝7敗となった。

試合終了の瞬間までどちらに勝利が転がり込むかわからない、文字通りの接戦にジャパンは惜しくも敗れた。手に汗握るような接戦を演出したのは、なんといってもジャパンのディフェンス力。度々ディフェンス不備が指摘されていたサマーシリーズ、パシフィックネーションズカップが嘘のように、巨漢揃いのオーストラリア代表に次々とタックルが突き刺さった。その数、実に221回。しかも成功率96％という恐るべき高率で、フィジカル勝負での圧勝を目論んだオーストラリア代表と堂々と渡り合った。

圧巻だったのは前半15分過ぎからのジャパントライライン際の攻防。途中、繰り返しの反則でチャーリー・ローレンスにイエローカードが出されるというピンチに見舞われながらも、次々とピック＆ゴーを仕掛けてくるオーストラリアFW陣を約5分の間跳ね返し続けた。そして、最後はオーストラリア代表が根負けしてBKに展開したところを鋭いタックルで相手を倒し、スティールを仕掛けて反則を誘って、ついにトライラインを割らせなかった。これほどの強力なジャパンのディフェンスを観たのは初めてのことだ。今までは少々頑張っても、最後は相手チームの奔流を止められずにトライを奪われる場面ばかりだったが、ディフェンスシステムの再構築と、それを遂行するだけのフィットネスをつけるためのハードワークが効力を発揮してきたというところだろうか。

この攻防の後、ジャパンの選手には明らかに疲れが見えた。前半20分の段階ではボールポゼッション、テリトリーともに2：8の割合で圧倒的にオーストラリア代表に負けており、ここ数年のジャパンであれば、この時点でゲーム終了までのフィットネスを使い切ってしまっていてもおかしくなかった。実際に前半終了間際には、オーストラリア代表に自陣深くまで攻め込まれ、トライラインを越えられた場面が2回あった。ただしこの2回ともトライに持ち込む以前にオーストラリア代表に反則があってキャンセルとなり、前半の後半から後半の立ち上がりにかけて大量失点し、試合の趨勢を決められてしまうという「いつか観た光景」をなぞることはなかった。

それどころか、後半は攻め疲れたオーストラリア代表を尻目にジャパンの方がモメンタムを生み出していた。後半12分にラインアウトから「決めムーブ」を発動させ、オーストラリア代表のトライラインに迫ると、最後は竹内が相手防御のど真ん中を突破してトライ。17分にはオーストラリア代表にトライを取り返されはしたものの、21分には、やはりラインアウトからブラインドWTB長田智希がエキストラマンとしてSO李承信のすぐ左をすり抜けるというサインプレーでトライライン前に迫り、最後は密集の混戦からFLベン・ガンターがトライして15-19まで迫った。終了間際まで1トライ以内の点差、かつジャパンのフィットネスが衰えていない状況から、2015年のW杯における南アフリカ相手の「ブライトンの奇跡」再来の可能性を信じながらのラスト20分あまりだったが、最後の最後であと一歩届かずノーサイド。実に悔しい惜敗だった。