◆マリーゴールド「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＧＲＡＮＤ ＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）観衆３４５０

女子プロレス「マリーゴールド」は２６日、両国国技館で年間最大のビッグマッチ「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＧＲＡＮＤ ＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」を開催した。

メインイベントは、ＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイと岩谷麻優との運命の再会マッチ。両者は７年半ぶり８度目の対戦。過去はイヨが「紫雷イオ」として３勝２敗２引き分けと勝ち越している。

日米のトップ対決は、華麗な空中戦、顔面に蹴りを入れる激しい打撃戦、イヨの３連続ジャーマンなど壮絶なスープレックス合戦を展開。プロレスの素晴らしさと美しさがギッシリ詰まった世界最高峰の激闘は、２６分２８秒、ムーンサルトプレス２連発でイヨが劇的な勝利を奪った。

試合後、リング上でイヨは「マリーゴールドのリングに呼んでくれてどうもありがとうございます」と観客へメッセージを送ると、大きな「イヨコール」がわき起こった。

そして敗れた岩谷へ「麻優がここにいるから私もここにいるんだよ」と投げかけ「マリーゴールドの未来は何て明るいんでしょう」と見据え「マリーゴールドには未来があります。女子プロレスの未来は明るい。私もまだまだ現役で頑張りますが、若手たち、みんなでどんどん盛り上げていきましょう」と呼びかけ「また会いましょう」とネクストを予告した。

岩谷は、イヨへ「今日で終わりにしたくない。きっと切れない縁だと思います」と呼びかけ「サンダーロックで歴史を新たに作っていきたい」とかつてのタッグチーム復活を待望し「いつでもお待ちしています」とメッセージを送った。

バックステージでイヨは「このような試合をできることが心からうれしいです。プロレスやってて本当に良かったなって、こういう試合を終えた後に心の底から思います」とかみしめ「私の日本でのキャリアは止まったかもしれないですけど、岩谷麻優だったり、マリーゴールドだけじゃないですよ。スターダムにいるＡＺＭとか渡辺桃とか…私と一緒に時を過ごしたみんなが頑張ってくれることによって私のキャリアを作らなくてもこうやって素晴らしい試合を作り上げることができる…こんなうれしいことってないですよね」とほほ笑んだ。

さらに「マリーゴールドって創設して２年目なんで私には関係ない団体なんですけど、全然、関係なくなかったっていうか、家族、ホームみたいな雰囲気を感じました。ＷＷＥも私のホームだし、ここも私の祖国であり、ホームなんだなって思いました。心が温かくなりましたね」と明かした。さらに岩谷の蹴りを「あんなに顔面蹴り抜く人いる？これかぁと思って懐かしい気持ちになりました」と受け止め、岩谷の存在を「大切な仲間です」と感謝した。

３連続ジャーマンを「米国で一回もやってないんじゃないですか」とし、岩谷から呼びかけられたタッグ再結成を「この試合が実現しないと思ってしたようにプロレスに絶対ないはないですから、そこは夢の続きであっていいんじゃないですか」と予告した。

さらにこの夜の極上の名勝負が今後のキャリアへのプラス効果を問われ「米国へ渡った時には日本で試合ができなくても仕方ない…それぐらいの覚悟を持って渡ったんです。でも、逆にＷＷＥでのキャリアに没頭したことによって、こういうチャンスを与えてもらえたような気がするので、これが実現したことは、ある種、私が頑張ったご褒美なのかなと思うんですよね。こういう試合をもっとたくさんできるようにっていう明日からの頑張るエネルギーになったなと思います」と明かしていた。

◆１０・２６両国大会全成績

▼Ｔｈｅ Ｄｒｅａｍ Ｄｅｓｔｉｎｙ

○イヨ・スカイ（２６分２８秒 ムーンサルトプレス→片エビ固め）岩谷麻優●

▼マリーゴールド・ワールド選手権試合

○挑戦者・青野未来（２６分２５秒 ハイジャック・ボム→片エビ固め）王者・林下詩美●

▼ユナイテッド・ナショナル選手権試合

○挑戦者・ビクトリア弓月（２０分３６秒 ビクトリア・サンセット→片エビ固め）王者・桜井麻衣●

▼ザッツ・レスリング

○橋本千紘（１１分３４秒 ラリアット→フォール）山岡聖怜●

▼ツインスター選手権試合

挑戦者チーム・○松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ（１０分３７秒 ヨーロピアン・クラッチ）王者チーム・川畑梨瑚＆Ｍａｒｉａ●

▼シングルマッチ

○Ｓａｒｅｅｅ（１１分４０秒 ダイビングフットスタンプ→片エビ固め）後藤智香●

▼シングルマッチ

○鈴木みのる（６分２７秒 ゴッチ式パイルドライバーの態勢→ギブアップ）メガトン●

▼ガントレッド・タッグマッチ

○越野ＳＨＯＫＯ、ギガトン（６分００秒 ダイビングボディプレス→エビ固め）野崎渚、瀬戸レア●

他のチームは…石川奈青＆ハミングバード、勇気みなみ＆橘渚、南小桃＆山粼裕花、ちゃんよた＆山中絵里奈

▼シングルマッチ

○田中きずなｗｉｔｈ府川唯未（６分００秒 Ｎｏ．６）心希ｗｉｔｈ大向美智子●