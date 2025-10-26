◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神の先発のジョン・デュプランティエ投手が、来日ワーストの７失点。２回途中を５２球、６安打３四球で降板した。

１点の先制点をもらった直後の初回２死一、二塁。栗原に右前に運ばれ、同点を許した。なおも、２死一、二塁とピンチは続き、山川にも右翼フェンス直撃の２点二塁打を浴びて、この回３点を失い、逆転を許した。２回にも、周東の左翼適時三塁打で４点目を与えると、続く柳町への５球目で暴投し、来日ワーストとなる５失点。近藤にも右翼適時二塁打で６点目を献上するなど、勢いづいたソフトバンク打線を止められず、２死二塁としたところで降板。２番手で岩貞が継投した。だが、岩貞も山川に１号３ランを被弾し、投手陣は２回までに９点を失った。

デュプランティエは、８月９日のヤクルト戦（京セラドーム）以来の実戦だった。日本シリーズで先発投手が２回を投げきれず、降板したのは２０２０年の第４戦の巨人・畠（１回２／３を４失点）以来。阪神では１９６４年第３戦で１回１／３を１失点で降板した本間、１９８５年第３戦で１回１／３を４失点で降板した中田良以来、４０年ぶりの大誤算だった。