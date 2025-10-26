「stand out」の意味は？プラス・マイナスどちらの意味でも使われる表現！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「stand out」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、ポジティブにもネガティブにも捉えることのできる表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「目立つ」でした！
「stand out」は、「目立つ」という意味のフレーズです。
物や人が、ほかと比べて優れていたり印象的だったりするときに使います。
プラス・マイナスどちらの意味でも使われる表現です。
「He stood out as the best player on the team.」
（彼はチームのなかでも一番の選手として注目を集めていた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
