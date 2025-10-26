「stand out」の意味は？プラス・マイナスどちらの意味でも使われる表現！【1分英会話】

知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？

「stand out」の意味は？

正解は「目立つ」でした！

「stand out」は、「目立つ」という意味のフレーズです。

物や人が、ほかと比べて優れていたり印象的だったりするときに使います。

プラス・マイナスどちらの意味でも使われる表現です。

「He stood out as the best player on the team.」
（彼はチームのなかでも一番の選手として注目を集めていた）

ライター Ray WEB編集部