「stand out」の意味は？プラス・マイナスどちらの意味でも使われる表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「stand out」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、ポジティブにもネガティブにも捉えることのできる表現です。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。