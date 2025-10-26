◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンク打線が試合序盤に猛攻を見せています。

初戦を落としたソフトバンクは、ホームで連敗を避けたい第2戦を迎えます。そんな中、初回にはいきなり佐藤輝明選手の先制タイムリーを浴び失点。それでも直後に反撃を見せます。

対する阪神の先発・デュプランティエ投手の前に連打などで好機をつかむと、栗原陵矢選手が同点打。さらに前日ベンチスタートも「6番・ファースト」でスタメン復帰となった山川穂高選手が、フェンス直撃の2点タイムリーを放ちすぐさま勝ち越しに成功しました。

さらに2回にも、周東佑京選手と近藤健介選手のタイムリーなどで3点を追加。デュプランティエ投手をマウンドからひきずり下ろします。

さらに2番手・岩貞祐太投手の前にも猛攻を継続。栗原選手が死球で出塁し2アウト1、2塁とチャンスを拡大すると、山川穂高選手が2球目の高めに浮いたスライダーを振り抜き、確信の一発。レフトスタンド一直線の3ランホームランでこの回6点目をあげました。

ソフトバンクが2回までに9点を奪い、8点リードと阪神を突き放しています。